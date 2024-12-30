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ВТБ собрал самые популярные схемы мошенничества в период новогодних праздников

Мошенники изощренно имитируют акции и предложен...

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С наступлением сезона праздников эксперты по безопасности замечают рост мошеннических действий, особенно связанных с фишингом. Мошенники изощренно имитируют акции и предложения от известных торговых марок, создавая поддельные приложения с обещаниями крупных скидок, чтобы привлечь внимание потребителей.

Основные методы мошенничества

  1. Фальсификация торговых приложений: Преступники разрабатывают клонированные версии популярных торговых платформ, предлагая ложные акции для привлечения пользователей к загрузке приложений, содержащих вредоносные программы.

  2. Обман с уведомлениями о бонусах: Ложные оповещения о новогодних бонусах или денежных выплатах заставляют пользователей устанавливать специальные приложения, через которые мошенники получают доступ к личной информации и управляют устройствами.

  3. Мошенничество через поздравительные открытки: Отправленные через мессенджеры открытки часто включают вредоносные ссылки, ведущие к установке шпионских программ, давая мошенникам возможность украсть ценные данные.

Риски от шпионских программ

Установленное шпионское ПО позволяет злоумышленникам копировать финансовую информацию, интерцептировать пароли и даже контролировать устройства, ставя под угрозу как финансовое, так и личное благополучие пользователей.

Рекомендации для защиты

Для защиты от мошенничества важно:

  • Всегда проверять подлинность источников приложений, загружая их только из проверенных и надежных источников.
  • Избегать реагирования на неожиданные сообщения о бонусах или денежных подарках, которые требуют загрузки программ.
  • Не открывать ссылки и вложения в поздравлениях от неизвестных источников.

Сознательное отношение к онлайн-предложениям и бдительность помогут избежать киберугроз и обеспечить безопасное проведение праздничного сезона, пишет РИА Новости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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