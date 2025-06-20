ВТБ снизил ставки по ипотеке

С 20 июня ВТБ уменьшил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке на новостройки. Максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта. В ближайшее время банк также планирует пересмотреть условия по потребительским и автокредитам, сообщил заместитель президента-председателя правления банка Александр Пахомов в рамках ПМЭФ-2025.

Новые условия (с учетом суммы дисконтов):

- рыночная ипотека: от 25,3% на покупку квартир и апартаментов, от 25,9% - на ИЖС;

- комбо-ипотека: от 6,97% в сочетании с «семейной» госпрограммой, от 7,03% - с IT-ипотекой.

Минимальные ставки действуют при оформлении комплексного страхования.

«Мы ожидаем постепенной стабилизации рынка с началом снижения ключевой ставки, и сегодня начинаем проводить ипотечные сделки на новых условиях. Конечно, основой спроса остается господдержка, на которую в первом полугодии, по нашим оценкам, придется свыше 80% продаж на рынке жилищного кредитования. При этом улучшение условий затронет и другие кредитные продукты», - отметил Александр Пахомов.

Ипотека

Рыночная ипотека с 20 июня

+Базовая программа + будущий зарплатный клиент + большая сумма кредита

Полная стоимость кредита (Новостройка (квартира, таунхаус)) - 26,448% – 29,948%

Полная стоимость кредита (Новостройка (апартаменты)) - 26,448% – 34,518%

Полная стоимость кредита (Вторичка (квартира, таунхаус)) - 26,448% – 34,236%

Полная стоимость кредита (Вторичка (апартаменты)) - 26,448% – 34,518%

Полная стоимость кредита (Вторичка (готовый жилой дом)) - 26,848% – 34,236%

Ставка 25,30% годовых действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, при первом взносе от 30,1% и с учетом дисконта за перевод заработной платы в банк ВТБ и при сумме кредита более 25 млн руб. для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО или более 10 млн руб. для других регионов. Условия применения дисконта: в течение трех месяцев с даты заключения кредитного договора должно произойти первое зачисление от работодателя на сумму более 400 руб. В противном случае ставка по ипотеке увеличится на 0,8 процентных пункта.

Программа на покупку строящегося и готового жилья.

Сумма кредита — до 100 млн руб. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет.

Условия действительны с ДД.ММ.ГГГГ г. до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.

ИЖС:

+ИЖС + ЗП

Полная стоимость кредита 27,055% – 31,365%.

Ставка 25,90% годовых действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, первом взносе от 30,1% для действующих зарплатных клиентов банка ВТБ.

Программа на строительство жилого дома силами подрядных или строительных организаций, аккредитованных банком.

Сумма кредита — до 60 млн руб. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет.

Условия действительны с ДД.ММ.ГГГГ г. до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.

Комбо ИТ:

+Ипотека для специалистов ИТ-компаний (Комбо)

Полная стоимость кредита 23,659% – 23,900%.

Ставка от 7,03% до 15,10% действует с даты заключения кредитного договора при первоначальном взносе от 20,1% и при подтверждении дохода и занятости.

Заемщики – граждане РФ. Основное место работы заемщика – ИТ-компания, соответствующая условиям программы. Возраст заемщика от 18 до 50 лет на дату заключения кредитного договора с доходом от 150 тыс. рублей для сотрудников компаний, находящихся в городах миллионниках или в МО или ЛО (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербург), от 90 тыс. рублей для сотрудников компаний, находящихся в других населенных пунктах.

Кредит предоставляется на приобретение у юр. лица или ИП- первого собственника - застройщика готового жилого помещения или приобретение у юр. лица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда) жилого помещения, находящегося на этапе строительства.

Сумма кредита — от 9,15 до 18 млн руб. (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербург). Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет.

У заемщика/созаемщика может быть только один кредит по данной программе.

С 23.12.2023 заемщик/созаемщик может получить только одну ипотеку по одной из программ с господдержкой.

Условия действительны с ДД.ММ.ГГГГ г. до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы, Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.

Комбо СИ:

+Ипотека с господдержкой для семей с детьми + комбо

Полная стоимость кредита 23,656% – 23,824%.

Ставка от 6,97% до 16,98% годовых действует при первоначальном взносе от 20,1% при подтверждении дохода и занятости.

Заемщики — граждане РФ, имеющие детей, являющихся гражданами РФ: одного ребенка в возрасте до 7 лет, двух и более детей в возрасте до 18 лет, либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на дату заключения кредитного договора.

Для семей с ребенком до 7 лет: Кредит предоставляется на приобретение у юр. лица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП - первого собственника - застройщика готового жилого помещения, или на приобретение у юр. лица жилого помещения, находящегося на этапе строительства, а также на приобретение у физического или юридического лица квартиры в многоквартирном доме на вторичном рынке в городах, указанных в списке на сайте vtb.ru, а для семей, имеющих ребенка-инвалида, у любого продавца на вторичном рынке – в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома.

Для семей с двумя детьми: Кредит предоставляется на приобретение у юр. лица строящейся или готовой квартиры, или таунхауса на территории отдельных регионов РФ в любом населенном пункте или на территории «малого города», а при покупке у юр. лица строящегося индивидуального жилого дома в границах малоэтажных жилых комплексов без ограничений по региону.

Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — от 12,15 до 30 млн руб., для остальных регионов — от 6,15 до 15 млн руб. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет.

С 23.12.2023 заемщик/созаемщик может получить только один ипотечный кредит по одной из программ с господдержкой.

Условия действительны с ДД.ММ.ГГГГ г. до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы, Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.

“Семейная ипотека”:

Полная стоимость кредита 24,658% – 31,764%.

Ставка 6% годовых при условии комплексного страхования по ипотеке с господдержкой для семей с детьми.

Заемщики — граждане РФ, имеющие детей, являющихся гражданами РФ: одного ребенка в возрасте до 7 лет, двух и более детей в возрасте до 18 лет, либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на дату заключения кредитного договора.

Для семей с ребенком до 7 лет: кредит предоставляется на приобретение у юр. лица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП - первого собственника - застройщика готового жилого помещения, или на приобретение у юр. лица жилого помещения, находящегося на этапе строительства, а также на приобретение у физического или юридического лица квартиры в многоквартирном доме на вторичном рынке в городах, указанных в списке на сайте vtb.ru, а для семей, имеющих ребенка-инвалида, у любого продавца на вторичном рынке – в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома.

Для семей с двумя детьми: кредит предоставляется на приобретение у юр. лица строящейся или готовой квартиры, или таунхауса на территории отдельных регионов РФ в любом населенном пункте или на территории «малого города», а при покупке у юр. лица строящегося индивидуального жилого дома в границах малоэтажных жилых комплексов без ограничений по региону.

А также на цели индивидуального жилищного строительства силами подрядной организации через счета эскроу.

Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — до 12 млн руб., для остальных регионов — до 6 млн руб. Первый взнос при подтверждении дохода и занятости – от 20,1%. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет.

С 23.12.2023 заемщик/созаемщик может получить только один ипотечный кредит по одной из программ с господдержкой.

Условия действительны с 28 марта 2025 г. до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы, Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.

“Дальневосточная” и “Арктическая” ипотека

Полная стоимость кредита 24,162% – 31,253%.

Ставка в размере 2% годовых действует с даты заключения кредитного договора по программе «Дальневосточная и Арктическая ипотека» с учетом комплексного страхования.

Заемщики - граждане РФ, состоящие в браке, возрастом не более 36-ти лет; не состоящие в браке, возрастом не более 36-ти лет и имеющих ребенка, возрастом не более 19 лет; педагогические работники и работники медицинских учреждений, работники оборонно-промышленного комплекса, граждане РФ, прибывшие из Украины, участники СВО.

Программа распространяется на покупку на территории субъекта РФ, входящего в состав ДФО или на сухопутных территориях Арктической зоны РФ, строящегося жилья у юр. лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию, и у юр. и физ. лиц на территории сельских населенных пунктов/моногородах.

Сумма кредита — до 9 млн руб. Первый взнос — не менее 20,1% от стоимости приобретаемой недвижимости при условии подтверждения занятости и дохода. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 20 лет.

У заемщика/созаемщика может быть только один кредит по данной программе.

С 23.12.2023 заемщик/созаемщик может получить только одну ипотеку по одной из программ с господдержкой.

Условия действительны с ДД.ММ.ГГГГ г. до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы, Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама