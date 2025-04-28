ВТБ снизил минимальные суммы кредита по комбо-ипотеке

ВТБ снизил минимальные суммы кредита по комбинированным ипотечным программам – в среднем на 10%. Решение позволит большему числу клиентов воспользоваться льготными условиями при покупке квартиры в новостройке или строительстве индивидуального дома.

Комбинированная ипотека представляет собой сочетание рыночных условий кредитования и господдержки, позволяя заемщикам получить более крупную сумму кредита по средневзвешенной ставке - значительно ниже текущей рыночной. Например, сегодня в ВТБ на покупку квартир комбо-ипотека доступна от 7,73% годовых, на строительство индивидуального дома - от 7,23%.

Новые условия:

при сочетании «семейной» ипотеки с рыночной программой для объектов в Москве, Санкт-Петербурге и областях клиенты ВТБ теперь могут получить от 12,15 млн рублей (ранее – от 13,5 млн рублей). Для остальных регионов минимальная сумма кредита снижена с 7 млн рублей до 6,15 млн рублей.

при комбинировании IT-ипотеки порог «входа» скорректирован до 9,15 млн рублей для всех регионов (ранее – минимум 10,5 млн рублей).

«В условиях изменившихся цен на недвижимость и параметров кредитования комбо-ипотека стала гибким конструктором, позволяющим подобрать оптимальное финансирование для покупки жилья. Снизив минимальные суммы, мы добавили в этот конструктор новые, более доступные "детали". Они помогут заемщикам купить более просторную квартиру или дом, не переплачивая за квадратные метры», - отметил Сергей Бабин, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ.

Остальные параметры комбинированной ипотеки ВТБ остались прежними: максимальная сумма при покупке или строительстве в Москве, Санкт-Петербурге и областях - 30 млн рублей, в остальных регионах - 15 млн рублей, первоначальный взнос - от 20,1%, срок - до 30 лет. Возможно получение средств без документального подтверждения дохода и занятости («по двум документам»).

Подать заявку на комбинированную ипотеку клиенты могут привычным способом – в ВТБ Онлайн, на сайте, в контакт-центре или через партнеров банка.

Комбо-ипотека:

Ипотека с господдержкой для семей с детьми (комбо с ИЖС)

Полная стоимость кредита 24,657% – 24,825%.

Ставка от 9,07% до 18,30% годовых действует при первоначальном взносе от 20,1% при подтверждении дохода и занятости.

Заемщики — граждане РФ, имеющие детей, являющихся гражданами РФ: одного ребенка в возрасте до 7 лет, двух и более детей в возрасте до 18 лет, либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на дату заключения кредитного договора.



Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — от 12,15 до 30 млн руб., для остальных регионов — от 6,15 до 15 млн руб. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет.

С 23.12.2023 заемщик/созаемщик может получить только один ипотечный кредит по одной из программ с господдержкой.

Условия действительны с ДД.ММ.ГГГГ г. до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы, Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.