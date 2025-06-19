ВТБ: сбережения россиян к концу 2025 года приблизятся к 70 трлн рублей

По прогнозам ВТБ, по итогам первого полугодия портфель привлеченных средств физлиц в российских банках увеличится до 61 трлн рублей (+6,1%), а к концу года приблизится к 70 трлн, показав совокупный прирост за год на 20%. Подавляющую часть сбережений россияне хранят в рублях, а доля валютных вкладов к концу года снизится до 6%. Об этом на ПМЭФ-2025 заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Основным стимулом к размещению средств в национальной валюте остаются высокие ставки по вкладам. По прогнозам ВТБ, к середине года объем рублевых пассивов на рынке превысит 57,2 трлн рублей (+6,5%), а по итогам всего года достигнет 65 трлн (+21%). Розничный портфель сбережений ВТБ за 6 месяцев вырастет до 11,1 трлн рублей (из которых 10,5 трлн в рублях).