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ВТБ: сбережения россиян к концу 2025 года приблизятся к 70 трлн рублей

По прогнозам ВТБ, по итогам первого полугодия п...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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По прогнозам ВТБ, по итогам первого полугодия портфель привлеченных средств физлиц в российских банках увеличится до 61 трлн рублей (+6,1%), а к концу года приблизится к 70 трлн, показав совокупный прирост за год на 20%. Подавляющую часть сбережений россияне хранят в рублях, а доля валютных вкладов к концу года снизится до 6%. Об этом на ПМЭФ-2025 заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Основным стимулом к размещению средств в национальной валюте остаются высокие ставки по вкладам. По прогнозам ВТБ, к середине года объем рублевых пассивов на рынке превысит 57,2 трлн рублей (+6,5%), а по итогам всего года достигнет 65 трлн (+21%). Розничный портфель сбережений ВТБ за 6 месяцев вырастет до 11,1 трлн рублей (из которых 10,5 трлн в рублях).

«Снижение ставок проходит плавно, депозиты остаются понятным и выгодным инструментом для миллионов россиян, которые получают по ним стабильный доход – один из самых высоких в мире. Рекордный рост рынка был зафиксирован в прошлом году – сразу на 30%. В этом году ситуация стабилизируется, это положительный сигнал для экономики, ведь ежегодный рост на треть – это уже признак «перегрева». Настоящая сила экономики не в рекордах, а в способности сохранять баланс. Сегодня мы наблюдаем оптимальное соотношение: вкладчики продолжают получать доходность выше инфляции, банки укрепляют свою ресурсную базу, а экономика избегает резких колебаний. Ведь в финансах, как в медицине, все должно быть в правильных пропорциях», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

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