Новости России
· 16+ · Служба новостей

ВТБ: рынок сбережений вырастет в следующем году на 21%

По итогам 2024 года рынок розничных сбережений ...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться в Telegram

По итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей. В следующем году темп роста замедлится, но составит более 21%, в результате чего портфель средств розничных клиентов может достичь 68,4 трлн рублей. Об этом в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Абсолютное большинство накоплений россияне хранят в рублях. В этом году рыночный портфель розничных пассивов в национальной валюте увеличится на 28% и составит 52,6 трлн рублей. В следующем году рублевый портфель депозитов, накопительных и текущих счетов вырастет на 22,5% и превысит 64 трлн.

ВТБ растет быстрее рынка. Портфель розничных пассивов банка во всех валютах вырастет в этом году в 1,5 раза и достигнет 10,3 трлн, из которых 9,6 трлн – пассивы в рублях. В следующем году банк планирует нарастить вложения клиентов на 30% (+3 трлн рублей). В результате общая сумма пассивов физлиц по итогам 2025 года достигнет 13,3 трлн рублей.

«В 2025 году рынок сбережений в России продолжит активный рост. Однако его темпы будут снижаться в случае реализации планов ЦБ по смягчению ДКП. Если инфляционное давление упадет, это отразится и на ключевой ставке, и на ставках по вкладам. Выгода от них настолько высокая, что хочется занять у друзей, чтобы разместить на депозите. Но такое окно возможностей не будет длиться долго, поэтому сейчас – оптимальное время, чтобы зафиксировать максимальные ставки на длительный срок», — добавил Георгий Горшков.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

3 часа назад

Завершено расследование уголовного дела экс-главы двух районов Казани

Важное в РТ

день назад

Вместо работы – шопинг: как татарстанцы провели «Черную пятницу»

вызвать от тараканов москва

Новости Татарстана

день назад

В Казани прокуратура проводит проверку после гибели ребенка под колесами иномарки

Интересное в Казани

2 дня назад

Зачем лечить, если все равно выпадут? Стоматолог из Казани объяснила, зачем детям устанавливают коронки на молочные зубы

adobe audition обучение в Москве

Новости Татарстана

день назад

Стоимость проезда по Вознесенскому тракту составит от 176 до 567 рублей

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане средний размер взятки вырос в 1,5 раза

Новости Татарстана

3 часа назад

Прокурор Татарстана недоволен образом жизни чиновников

Новости Татарстана

5 часов назад

Татарстан готов принять 300 соотечественников из-за рубежа в 2025 году

Новости Татарстана

день назад

Мэр Нижнекамска просит молить бога, чтобы снег выпал дозированно
Новости Татарстана
7 часов назад

Два жителя Казани чуть не погибли на пожаре из-за непотушенной сигареты

В Казани двое мужчин едва не погибли в результа...

Новости Татарстана

15 минут назад

Раис Татарстана провел заседание совета директоров «Туполев»

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Красота без границ: подборка салонов красоты, где помогут создать праздничный образ, о котором вы мечтали

Новости Казани

25 минут назад

В Казани после ДТП со скорой помощью скончался главный конструктор Зеленодольского ПКБ

Новости Казани

час назад

В Казани суд дал по 8 лет трем участникам ОПГ за эксплуатацию труда инвалидов
В Чистопольском районе Татарстана пострадали че...
Новости Татарстана
9 часов назад

В Чистопольском районе Татарстана пострадали четыре человека в результате ДТП

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане за полтора года по Волжской тропе прошли 25 тысяч человек

Новости Татарстана

3 часа назад

Прокурор РТ осудил депутатов, вступившихся за бывшего главу Тукаевского района

Новости Татарстана

5 часов назад

На трассе под Челнами загорелась фура
АО «Транснефть – Прикамье» приняло первый семин...
Новости России
6 дней назад

АО «Транснефть – Прикамье» приняло первый семинар-совещание молодежи ПАО «Транснефть»