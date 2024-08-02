ВТБ: рынок розничных пассивов может вырасти в этом году на 24%

По прогнозам ВТБ, по итогам семи месяцев общерыночный объем розничных пассивов вырос на 13% и достиг 51 трлн рублей. ВТБ традиционно растет быстрее – активность клиентов помогла нарастить портфель розничных сбережений банка на четверть, до 8,5 трлн рублей. К концу года объем сбережений физлиц на рынке вырастет до 55,8 трлн (на 24%), а портфель розничных пассивов ВТБ – до 9,6 трлн. Такой прогноз в ходе пресс-конференции дал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Наибольшую долю в пассивах занимают сбережения в национальной валюте – ставки по рублевым инструментам держатся на экстра-высоком уровне уже 8 месяцев. Объем рынка рублевых пассивов в июле может достичь 47,5 трлн, а к концу года – 51,9 трлн. Рост за 2024 год составит 26%. Объем привлеченных средств в ВТБ с начала года вырос более, чем на 1,6 трлн рублей (23,5%).

«Ключевая ставка дает розничному клиенту однозначный сигнал – сейчас выгоднее копить, а не тратить. Ставки по вкладам вот-вот достигнут 20%, и в этом году потребители могут получить рекордную доходность, разместив свои средства на депозитах и накопительных счетах. Вкладчики проявляют интерес к «коротким» и среднесрочным продуктам – на них приходится более 92% от всех открытых в этом году вкладов. Думаю, что решение регулятора повысить ключевую ставку на 2 п.п. откроет новый этап борьбы банков за вкладчиков – не только ценовой, но и продуктовой», – прокомментировал Георгий Горшков.

С начала года клиенты ВТБ открыли в банке более 3 млн вкладов, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем срочных депозитов в ВТБ с начала года увеличился почти на 24% – более чем на 1,1 трлн рублей. Стабильный интерес клиенты проявляют и к накопительным счетам. За семь месяцев открыто более 3 млн накопительных ВТБ-счетов, а объем их портфеля достиг 1,4 трлн рублей.