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ВТБ: россияне увеличили траты на майских праздниках на 60%

С 1 по 10 мая клиенты ВТБ совершили свыше 165 м...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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С 1 по 10 мая клиенты ВТБ совершили свыше 165 млн оплат, общая сумма которых превысила 143 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года траты увеличились на 60%.

Наибольший прирост трат по сумме показали водный транспорт, кино, достопримечательности (рост в каждой из категорий – в 1,5 раза), парки развлечений, товары для садоводства, бары (рост в 1,2 раза).

Наибольший прирост по числу оплат в майские праздники зафиксирован в видеоиграх и водном транспорте (рост в 2 раза в каждой категории), а также в достопримечательностях, товарах для садоводства и кино (рост в 1,5 раза).

С 1 по 10 мая чек по всем категориям трат вырос в среднем на 3%. Наиболее заметный рост среднего чека зафиксирован в кафе и ресторанах (36%), парках развлечений (27%), кино (20%), отелях (19%) и услугах в сфере красоты (15%).

Традиционно, наибольшую сумму на майских праздниках потратили жители Москвы (27 млрд рублей), Московской области (12 млрд рублей), Санкт-Петербурга (8 млрд рублей), Краснодарского края и Новосибирской области (по 3,9 млрд рублей).

Самый высокий средний чек в этот период был зафиксирован в Москве (1 259 рублей), Магаданской области (1 175 рублей), Санкт-Петербурге (1 085 рублей), Чукотском автономном округе (1 063 рубля) и Московской области (1 041 рубль).

«Майские праздники традиционно сопровождаются ростом трат у россиян – многие взяли дополнительные выходные, что привело к росту оплат в отелях, парках аттракционов и кино. Ну и куда без отдыха на даче – мы фиксируем рост трат в 1,5-2 раза на товары для садоводства и свежее мясо для шашлыка», - подчеркнул руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

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