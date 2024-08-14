ВТБ: россияне отказываются от соков и нектаров в пользу кваса и морсов

Рынок прохладительных напитков трансформируется на фоне популяризации ЗОЖ и введения акциза на сахаросодержащие напитки. По данным ВТБ и аналитического сервиса Продажи.рф (Первый ОФД, входит в Группу ВТБ), в начале лета потребление соков и нектаров упало на 5%, квас стали пить чаще на 20%, популярность морсов, компотов и киселей выросла на четверть.

По итогам июня спрос на морсы, кисели и компоты увеличился на 26%. Россияне выпили более 5,7 млн упаковок натуральных напитков на 440 млн рублей. Положительный тренд потребления отмечается с начала года: с января покупки ягодосодержащих напитков выросли в 1,5 раза с 3,5 млн шт. до 5,7 млн шт. в июне.

Неизменным спросом летом пользуется квас: в первый летний месяц им утоляли жажду на 20% чаще, чем в июне прошлого года и потратили на него 750 млн рублей. Его доля в общем объеме прохладительных напитков впервые за долгое время превысила 5%.

Заметно сокращается интерес россиян к сокам и нектарам. Их доля в общем объеме с июня прошлого года упала на 2 п.п. до 15%. В первый летний месяц россияне приобрели 23 млн упаковок, что на 1,1 млн меньше аналогичного периода 2023 года.

По объемам потребления в России все еще лидируют газированные напитки, уступая лишь воде. Только в июне на газировку потратили 3,9 млрд рублей. Чаще жители России пьют лишь воду: почти 50 млн бутылок воды было куплено в июне через терминалы «Первого ОФД» на 3,2 млрд рублей. Доля газировки в общих объемах сохраняется и составляет 28,4%. Еще треть – 31,5% приходится на воду.

Спрос на холодный чай, кофе и энергетические напитки почти не изменился – рост составил соответственно 2% и 1% по сравнению с прошлым годом, а объем потребления – 10,3 млн шт. и 15,7 млн шт.

«Популяризация здорового образа жизни формирует новые тренды на рынке прохладительных напитков. Все больше россиян отдают предпочтения традиционным для России квасу, морсу, компоту. Анализ данных сервиса Продажи.РФ показывает увеличение спроса на условно натуральные напитки – морсы, кисели, компоты на 26% только в июне этого года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Растет и доля таких напитков в общем объеме – с 3,2% до 3,6%. Газированные напитки удерживают свои позиции в общих объемах даже на фоне введения акциза на их производство. С 1 июля 2023 года напитки с содержанием сахара более 5 гр на 100 мл продукта признаются подакцизными и облагаются налогом», - комментирует Александра Красовская, руководитель продаж аналитического сервиса Продажи.рф.

Справка:

«Первый ОФД» – оператор фискальных данных, входит в группу ВТБ. Компания занимает второе место на рынке с долей 17%. Аналитика сформирована при помощи сервиса Продажи.рф,представляющего статистику по различным категориям и брендам FMCG и другим сегментам розничного оборота.