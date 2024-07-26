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ВТБ: решение ЦБ станет новым этапом роста ставок по накопительным продуктам

Объем рынка сбережений продолжит стабильно раст...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Объем рынка сбережений продолжит стабильно расти под влиянием денежно-кредитной политики Центробанка и по-прежнему высоких ставок, которые банки будут предлагать вкладчикам.

Комментарий старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера:
На текущем уровне 16% ключевая ставка ЦБ держалась с декабря прошлого года. На очередном заседании 26 июля регулятор впервые за восемь месяцев повысил ее до 18%, это связано как с текущими темпами роста инфляции, так и с поддержкой курса рубля.

Это станет новым этапом роста ставок по накопительным продуктам. Экстра-доходность по вкладам и накопительным счетам обеспечивает рекордные темпы роста рынка сбережений. По нашей оценке, рыночные рублевые пассивы в первом полугодии увеличились на 12%.

С момента ужесточения монетарной политики Центробанком с середины прошлого года суммарный чистый приток на срочные рублевые депозиты по банковскому сектору достиг 9,4 трлн рублей. Текущий уровень ставок по рублевым сберегательным инструментам сохранится в ближайшее время, что обеспечит стабильный рост рынка пассивов до конца года.

Сейчас ключевые игроки рынка внимательно анализируют ситуацию и, скорее всего, будут принимать решение об изменении доходности в начале следующей недели.

Со своей стороны, ВТБ решил действовать на опережение и, не дожидаясь решения ЦБ РФ, уже с 23 июля значимо повысил ставки по своим сберегательным продуктам в рублях, как по вкладам, так и по накопительным счетам.

ВТБ продолжает уверенно наращивать рублевые пассивы – прирост в июле уже достиг 350 млрд рублей. Основные факторы роста, помимо экстра-высоких ставок по депозитам и накопительным счетам, – улучшенные условия по продуктам при переводе в ВТБ пенсий и зарплатных зачислений, обновление программы лояльности (кешбэк до 25% рублями с возможностью выбора категорий покупок) и дополнительные льготы для ежедневных транзакций.

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