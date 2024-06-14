ВТБ разработал технологию для анализа эффективности банковских отделений

ВТБ первым на ранке разработал и внедрил инструмент бизнес-аналитики для оценки эффективности работы региональных отделений. С помощью алгоритмов машинного обучения сервис анализирует, визуализирует и выявляет ключевые переменные, которые влияют на финансовые результаты. На основе полученных данных банк может принимать решения об открытии отделений в новых местах с большой проходимостью и потребностью в финансовых услугах со стороны клиентов или закрытии нерентабельных.

Уникальный для банковского сектора сервис «Анализ поколенческого показателя PL» (profits and losts — прогнозный показатель расходов и доходов) позволяет сравнивать и интерпретировать большой объем информации из разных точек, выявлять общие тенденции и определять эффективные стратегии.

Для реализации проекта организованы специализированные витрины данных, содержащие сведения об операционной деятельности, клиентских взаимодействиях и финансовых показателях розничного бизнеса. «Анализ поколенческого PL отделений» работает на основе данных розничного бизнеса, накопленных за три года и содержащих финансовые, операционные и клиентские метрики.

Для конкретной точки продаж автоматически выбирается 30 самых важных из более, чем 300 возможных параметров оценки, представленных в общей витрине данных. Модели анализируют воздействие показателей клиентского сервиса: время обслуживания, процент очередей, количество неудовлетворенных пользователей с характеристикой причин и многие другие параметры, позволяющие выделять наиболее значимые отклонения, которые влияют на PL.

«Сейчас в регионах России работает около 1,3 тыс. отделений ВТБ. Мы основательно пересматриваем подходы к развитию сети, чтобы сделать работу каждого офиса еще более эффективной и комфортной для клиентов. Новая технология прогнозирования будет способствовать этому и позволит добиться стратегических показателей, в том числе на 40% увеличить количество работающих отделений», — отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.