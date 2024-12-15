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ВТБ рассказали о создании мошенниками виртуальных клонов карт

ВТБ сообщает о новой волне мошенничества, связа...

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ВТБ сообщает о новой волне мошенничества, связанной с клонированием банковских карт через мобильные приложения. Эта уловка объединяет социальную инженерию и вредоносное программное обеспечение, чтобы незаметно получить доступ к финансовым данным пользователей и совершать покупки посредством NFC-технологии.

Как работает новая схема мошенничества

Злоумышленники представляются сотрудниками мобильных операторов и предлагают жертвам установить приложение, якобы необходимое для обновления услуг или продления контракта. На деле это приложение является маскированным шпионским инструментом, который позволяет хакерам контролировать смартфон, включая доступ к NFC, камере и микрофону.

Процедура создания клонированной карты

После установки приложения мошенники просят пользователя подтвердить свои данные, например, сфотографировать свою банковскую карту или поднести её к телефону. Пользователю также предлагается ввести и изменить свой PIN-код, хотя на самом деле изменение кода не происходит. В этот момент активируется NFC на устройстве пользователя, и данные карты перехватываются и используются для создания её виртуального клона.

Советы по безопасности от ВТБ

ВТБ настоятельно рекомендует загружать мобильные приложения только из проверенных источников, таких как официальные магазины приложений, и быть крайне осторожными при общении с лицами, заявляющими о необходимости установки каких-либо программ. Банк также подчеркивает важность не предоставлять никому свои личные и финансовые данные по телефону.

Будущее банковских карт

Несмотря на угрозы мошенничества, банковские карты по-прежнему остаются популярным средством платежа. Аналитики предсказывают, что хотя новые платежные технологии постепенно набирают популярность, классические банковские карты все еще доминируют на рынке. Список самых технологичных дебетовых карт включает продукты от ведущих банков, таких как Т-Банк и Сбербанк.

Это исследование не только подчеркивает необходимость защиты личной информации, но и подтверждает важность банковских инноваций для повышения уровня безопасности финансовых операций в повседневной жизни, пишет banki.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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