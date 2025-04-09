ВТБ рассказал, как контролировать баланс мобильного телефона в онлайн-приложении

ВТБ в партнерстве с мобильным оператором Т2 запустил сервис просмотра баланса телефона в режиме реального времени в банковском приложении. По оценкам банка, новым функционалом воспользуются не менее 6 млн человек.

Новый функционал существенно экономит время пользователей – им не надо переходить между приложениями банка и мобильного оператора. Клиенты Т2 могут отслеживать актуальный баланс своего мобильного номера прямо на главном экране ВТБ Онлайн и моментально пополнять его без каких-либо комиссий. Для удобства пользователей в ВТБ Онлайн можно настроить автоплатеж, позволяющий автоматически пополнять баланс телефона при достижении минимальной суммы или в конкретный день месяца. За прошлый год число автоплатежей выросло более чем на 40%, сегодня каждый третий новый клиент пополняет баланс автоматически.

«ВТБ продолжает создавать новые возможности для абонентов Т2. Больше никаких неприятных сюрпризов в виде недоступности ряда услуг – наш сервис “живого баланса” показывает баланс мобильного счета в режиме реального времени, как швейцарские часы. Пользователям остается только вовремя оплачивать услуги связи без комиссии, не выходя из банковского приложения, либо подключить автоплатеж. Мы создаем условия для того, чтобы клиенты чаще выбирали ВТБ для повседневных операций. Ожидаем, что запуск “живого баланса” на треть увеличит количество пользователей, пополняющих счет Т2 через онлайн-банк ВТБ», — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Сервис «живой баланс» уже доступен для клиентов мобильных операторов связи билайн и МегаФон. По данным ВТБ, пользователи чаще просматривают баланс в банковском приложении и реже оказываются "в минусе”. Это снижает вероятность внепланового отключения связи и повышает их финансовую дисциплину. Также у пользователей ВТБ Онлайн отображается баланс в сервисах Автодор, Тройка и Парковки России.

ВТБ Онлайн

Подробную информацию о сервисе «ВТБ Онлайн» вы можете получить на официальном сайте https://www.vtb.ru/, а также по первому требованию во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).