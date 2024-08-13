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ВТБ расширил перечень стран для проверки зарубежных партнеров

ВТБ расширил перечень стран для проверки зарубе...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ расширил перечень стран для проверки зарубежных партнеров для клиентов среднего и малого бизнеса. Теперь предприниматели и компании смогут заказать информацию о партнерах, зарегистрированных в Индии, Иране и Вьетнаме.

Бизнес-справка включает в себя сведения о компании, которые помогут первично оценить надежность партнера и потенциальные риски при взаимодействии с ним. Отчет может содержать широкий перечень данных об иностранном контрагенте, в том числе информацию о его руководителях, акционерах и учредителях, о ликвидации и банкротстве, основные финансовые показатели, сведения о лицензиях, разрешениях, судебных делах и задолженностях, регистрации товарных знаков и патентах. Состав предоставляемых в отчете сведений может отличаться в зависимости от страны и наличия данных о проверяемом партнере.

«Сейчас активно развиваются новые рынки, и такие страны как Вьетнам, Индия и Иран – одни из наиболее перспективных для налаживания торговых отношений. ВТБ предлагает проверку и оценку потенциальных партнеров, чтобы сделки проходили быстро и безопасно. На рынке аналогичный сервис практически не представлен, в то время как в ВТБ эту услугу можно получить онлайн, что экономит время и средства наших клиентов», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ

Сервис «Проверка зарубежного партнера» доступен к подключению онлайн в интернет-банке и мобильном приложении Бизнес Платформы ВТБ. Ранее банк запустил проверку партнеров в Беларуси, Казахстане и Китае. Для работы с китайскими компаниями действует ускоренная проверка за три часа. За все время работы сервиса ВТБ подготовил по запросам клиентов СМБ более 500 отчетов о контрагентах, из них 85% отчетов содержали информацию о китайских компаниях.

Сервис «Проверка зарубежного партнера» для проверки контрагентов из Индии, Ирана, Вьетнама доступен всем клиентам среднего и малого бизнеса с открытым расчетным счетом в ВТБ. Сроки предоставления справок по Индии, Ирану, Вьетнаму – 8-12 рабочих дней после даты поступления заявки в Банк. За предоставление сервиса Банк взимает вознаграждение согласно тарифному сборнику, ознакомиться с тарифами можно на сайте банка по ссылке https://www.vtb.ru/media-files/vtb.ru/sitepages/tarify/korporativnym-klientam/2024-08-01-sbornik-tarifov_SMB.xlsx.

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