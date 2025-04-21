ВТБ расширяет возможности выкупа золотых слитков

ВТБ запустил новую услугу по выкупу стандартных золотых слитков весом 11-13,3 кг, вне зависимости от того, где клиент приобрел и хранил их. Это позволит закрыть потребность крупных инвесторов и повысить ликвидность золотых слитков. По прогнозам банка, объем выкупленного физического золота к концу года составит около 1 тонны.

Золото традиционно считается «защитным» активом и позволяет сократить риск девальвации рубля. Высокий спрос на драгоценный металл объясняется ростом курса золота. По данным Центрального банка, в 2023 году доходность по нему составила 46%, а в 2024 г – 43%. За последние десять лет цена на золото выросла – на 313%.

«В условиях высокой волатильности на рынках инвесторы, как правило, больше проявляют интерес к защитным активам, которым является золото. В частности, объем физического золота, приобретенного клиентами ВТБ, с 2022 года превысил 70 тонн. Мы видим растущий интерес клиентов по всему спектру инструментов с экспозицией на золото и развиваем нашу линейку предложений. Сейчас клиент может закрыть любую потребность с физическим золотом в банке – приобрести, оставить на ответственное хранение, продать золотой слиток. А к началу 2026 года планируем расширить географию предоставления услуги за счет ее масштабирования на 12 новых городов, то если клиенту не потребуется ехать в Москву или Санкт-Петербург для совершения сделки. Так же в регионах будет доступен и выкуп слитков у населения», – прокомментировала заместитель руководителя департамента сбережений и зачислений ВТБ Ольга Сердюкова.

В 2023 году ВТБ запустил услугу обратного выкупа золотых слитков для клиентов, которые приобрели драгоценный металл в банке и оставили его на ответственное хранение. Объем обратного выкупа уже достиг 11 тонн. В 2024 году ВТБ начал выкупать мерные слитки у клиентов весом до 1 кг, хранящиеся вне банка, и даже те, которые были приобретены в других банках.