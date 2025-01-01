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ВТБ раскрыли популярные схемы мошенничества в период новогодних праздников

В преддверии новогодних праздников эксперты фик...

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В преддверии новогодних праздников эксперты фиксируют увеличение активности мошенников, использующих ситуативный фишинг и шпионское ПО для кражи личных данных. Особенно активно злоумышленники эксплуатируют тему больших скидок и новогодних бонусов, привлекая жертв фальшивыми приложениями и уведомлениями.

Методы мошенничества

  1. Фальшивые приложения маркетплейсов: Злоумышленники создают приложения, имитирующие популярные торговые платформы, обещая большие скидки. Пользователи, установив такие приложения, рискуют стать жертвами кражи данных.

  2. Ложные уведомления о выплатах: Мошенники рассылают сообщения о несуществующих новогодних бонусах или выплатах, для получения которых требуется установка специального приложения. Это приложение часто содержит шпионское ПО.

  3. Поздравительные открытки в мессенджерах: Рассылаемые через мессенджеры поздравительные открытки могут быть инструментом для распространения вредоносного ПО, которое копирует данные банковских карт и учетных записей, а также перехватывает пароли и коды подтверждения.

Рекомендации по безопасности

Для защиты от мошенников необходимо соблюдать ряд простых правил:

  • Проверка источников: Не устанавливайте приложения из непроверенных источников. Используйте официальные магазины приложений.
  • Внимательность к уведомлениям: Игнорируйте и не открывайте ссылки в неожиданных сообщениях о бонусах или выплатах, особенно если они требуют ввода личных данных.
  • Использование антивирусного ПО: Убедитесь, что на вашем устройстве установлено и активно антивирусное программное обеспечение.

Ожидаемый рост мошенничества

По прогнозам экспертов, в период новогодних праздников число случаев мошенничества может возрасти на 20-30%. Это связано с повышенным ажиотажем и невнимательностью людей в это время года. Важно оставаться настороже и предпринимать необходимые меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и свои финансовые ресурсы от потенциальных угроз, сообщил РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз кредитного учреждения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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