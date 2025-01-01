ВТБ раскрыли популярные схемы мошенничества в период новогодних праздников

В преддверии новогодних праздников эксперты фиксируют увеличение активности мошенников, использующих ситуативный фишинг и шпионское ПО для кражи личных данных. Особенно активно злоумышленники эксплуатируют тему больших скидок и новогодних бонусов, привлекая жертв фальшивыми приложениями и уведомлениями.

Методы мошенничества

Фальшивые приложения маркетплейсов: Злоумышленники создают приложения, имитирующие популярные торговые платформы, обещая большие скидки. Пользователи, установив такие приложения, рискуют стать жертвами кражи данных. Ложные уведомления о выплатах: Мошенники рассылают сообщения о несуществующих новогодних бонусах или выплатах, для получения которых требуется установка специального приложения. Это приложение часто содержит шпионское ПО. Поздравительные открытки в мессенджерах: Рассылаемые через мессенджеры поздравительные открытки могут быть инструментом для распространения вредоносного ПО, которое копирует данные банковских карт и учетных записей, а также перехватывает пароли и коды подтверждения.

Рекомендации по безопасности

Для защиты от мошенников необходимо соблюдать ряд простых правил:

Проверка источников: Не устанавливайте приложения из непроверенных источников. Используйте официальные магазины приложений.

Не устанавливайте приложения из непроверенных источников. Используйте официальные магазины приложений. Внимательность к уведомлениям: Игнорируйте и не открывайте ссылки в неожиданных сообщениях о бонусах или выплатах, особенно если они требуют ввода личных данных.

Игнорируйте и не открывайте ссылки в неожиданных сообщениях о бонусах или выплатах, особенно если они требуют ввода личных данных. Использование антивирусного ПО: Убедитесь, что на вашем устройстве установлено и активно антивирусное программное обеспечение.

Ожидаемый рост мошенничества

По прогнозам экспертов, в период новогодних праздников число случаев мошенничества может возрасти на 20-30%. Это связано с повышенным ажиотажем и невнимательностью людей в это время года. Важно оставаться настороже и предпринимать необходимые меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и свои финансовые ресурсы от потенциальных угроз, сообщил РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз кредитного учреждения.