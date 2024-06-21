Новости России
· 16+ · Служба новостей

ВТБ привлёк более 1 млрд рублей по программе долгосрочных сбережений

С апреля ВТБ привлёк более 1,1 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Средний чек участника программы составляет около 30 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба ВТБ

Подписаться в Telegram

С апреля ВТБ привлёк более 1,1 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Средний чек участника программы составляет около 30 тыс. рублей.

Проведенный НПФ ВТБ анализ портрета клиента по ПДС показал, что женщины пока более активно участвуют в программе – эта группа составляет 61% от заключивших договор долгосрочных сбережений с фондом. Среди них чаще подключаются к программе женщины 56-65 лет (39%) и 46-55 лет (23%), они же, в среднем, вносят больше средств на счета по сравнению с другими возрастными группами. Среди мужчин наибольший интерес к программе проявляют те, кто достиг 36-45 лет (21%), 46-55 лет (21%) и 56-65 лет (29%).

«Портрет участника ПДС достаточно разнообразен, и мы видим, что интерес к программе высок у всех возрастных категорий. При этом максимум выгоды от этого накопительного инструмента стремятся получить либо пенсионеры, либо предпенсионеры, либо экономически активная группа старше 35-40 лет. Для возрастной группы старше 55 лет это, в первую очередь, возможность формирования быстрых накоплений и получения максимального дохода с учетом налогового вычета и софинансирования со стороны государства. Возможное увеличение срока его получения с 3 до 10 лет позволит привлечь более молодую аудиторию», – комментирует заместитель генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

В ВТБ Пенсионный фонд подключиться к ПДС можно в более чем 2,2 тыс. отделений банка ВТБ и РНКБ по всей России, а также на сайте фонда. Во втором полугодии банк и фонд продолжат подключение новых каналов доступа к программе для клиентов через партнерские сети и интернет-площадки. До конца года ВТБ планирует привлечь 1 млн клиентов.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Интересное в Казани

день назад

Если бы фикус был композитором: в парке Черное озеро на уникальном концерте «запоют» растения

Новости России

час назад

Герман Греф: Только жителям России массово доступна оплата по биометрии

обработка от тараканов в москве безопасная для животных

Новости Казани

день назад

«Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого после его высказывания

Интересное в Казани

2 дня назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

производство кухонных уголков в Москве

Новости Казани

день назад

Журналистку из Казани Фариду Курбангалееву* признали экстремистом

Новости Татарстана

день назад

"2 часа ждали скорую": владелец пляжа в Челнах просит убрать шлагбаум

Новости Казани

3 часа назад

Туалет, построенный к саммиту БРИКС, открылся в Казани

Новости Татарстана

день назад

«Будет продолжатся вплоть до 2028 года»: Тамара Глоба и Дараган предсказали завершение СВО на Украине

Новости Татарстана

день назад

5 человек погибли в Татарстане в страшном ДТП на трассе
Лонгриды
2 часа назад

«Многие видят лишь то, что им показали»: финалистка шоу «Невеста. Экстра любовь» рассказала о проекте

«Многие видят лишь то, что им показали»: финалистка шоу «Невеста. Экстра любовь» рассказала о проекте

Новости Казани

6 часов назад

В Казани уже 19 человек заболели ботулизмом

Интересное в Казани

день назад

Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

Новости Казани

6 часов назад

Собака покусала 9-летнего ребёнка в Дербышках

Новости Казани

6 часов назад

Для жителей поселка Вознесение в Казани возведут дорогу до школы в ЖК «Весна»
В Ютазинском районе в ДТП водитель вылетел из окна и умер
Новости Татарстана
5 часов назад

В Ютазинском районе в ДТП водитель вылетел из окна и умер

Новости Татарстана

7 часов назад

В МФЦ Татарстана приостановили оказание услуг из-за сбоя

Новости Казани

8 часов назад

Жительница Казани еле говорит и почти не видит после ботулизма

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане годовалый ребёнок упал из окна 3 этажа
Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам
В аэропорту Казани поймали мужчину с $80 тысячами
Новости Казани
6 часов назад

В аэропорту Казани поймали мужчину с $80 тысячами