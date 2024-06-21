ВТБ привлёк более 1 млрд рублей по программе долгосрочных сбережений

С апреля ВТБ привлёк более 1,1 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Средний чек участника программы составляет около 30 тыс. рублей.



Проведенный НПФ ВТБ анализ портрета клиента по ПДС показал, что женщины пока более активно участвуют в программе – эта группа составляет 61% от заключивших договор долгосрочных сбережений с фондом. Среди них чаще подключаются к программе женщины 56-65 лет (39%) и 46-55 лет (23%), они же, в среднем, вносят больше средств на счета по сравнению с другими возрастными группами. Среди мужчин наибольший интерес к программе проявляют те, кто достиг 36-45 лет (21%), 46-55 лет (21%) и 56-65 лет (29%).

«Портрет участника ПДС достаточно разнообразен, и мы видим, что интерес к программе высок у всех возрастных категорий. При этом максимум выгоды от этого накопительного инструмента стремятся получить либо пенсионеры, либо предпенсионеры, либо экономически активная группа старше 35-40 лет. Для возрастной группы старше 55 лет это, в первую очередь, возможность формирования быстрых накоплений и получения максимального дохода с учетом налогового вычета и софинансирования со стороны государства. Возможное увеличение срока его получения с 3 до 10 лет позволит привлечь более молодую аудиторию», – комментирует заместитель генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

В ВТБ Пенсионный фонд подключиться к ПДС можно в более чем 2,2 тыс. отделений банка ВТБ и РНКБ по всей России, а также на сайте фонда. Во втором полугодии банк и фонд продолжат подключение новых каналов доступа к программе для клиентов через партнерские сети и интернет-площадки. До конца года ВТБ планирует привлечь 1 млн клиентов.