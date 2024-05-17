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ВТБ представляет аудиоспектакль «Сон о хлебе» (12+)

В рамках всероссийской ежегодной акции «Ночь в музее» ВТБ представит аудиоспектакль «Сон о хлебе». Премьерные сеансы пройдут в Центре «Зотов» 18 мая – именно здесь разворачиваются события постановки.

Фото: пресс-служба ВТБ

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В рамках всероссийской ежегодной акции «Ночь в музее» ВТБ представит аудиоспектакль «Сон о хлебе». Премьерные сеансы пройдут в Центре «Зотов» 18 мая – именно здесь разворачиваются события постановки. Широкой аудитории спектакль доступен в подкасте банка ВТБ «Культурная страна».

«Сон о хлебе» – наш второй аудиоспектакль. В 2023 году ВТБ выпустил «Тайну семьи Т» при поддержке Третьяковской галереи. В этот раз вдохновение пришло от нашей собственной культурной институции – Центра «Зотов» банка ВТБ. В основе обеих работ лежит идея сохранения культурных традиций, связи поколений, семейных, культурных и исторических ценностей – главных вещей, которые мы вместе стремимся сохранять и преумножать», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Героев спектакля озвучили художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский, Рита Крон и Аскар Нигамедзянов, сценаристом выступил Валерий Печейкин. В день акции «Ночь в музее» в «Зотове» пройдут четыре сеанса аудиоспектакля – посетители смогут узнать историю хлебозавода и раскрыть тайну «вечного хлеба».

«Аудиоспекталь «Сон о хлебе» — это очень важный для нас проект. Для подготовки сценария драматург Валерий Печейкин много времени провел в архивах и библиотеках — искал упоминания Хлебозавода № 5 в газетах, журналах и новостных сводках. Удалось найти и множество воспоминаний самих работников завода. При этом «Сон о хлебе» — это еще и очень драматургически увлекательный спектакль. В нем смешались факты и вымысел, личные воспоминания и хроника. Главный герой путешествует по разным эпохам существования хлебозавода, разгадывая тайны — самого места и своей семьи. Что еще важно — аудиоспектакль будет доступен онлайн, что даст возможность послушать его из любой точки страны. А совершить полноценное путешествие в прошлое можно будет 18 мая в рамках «Ночи в музее» — прослушивание аудиоспектакля будет сопровождать архивная хроника хлебозавода на барабане первого этажа», – отметила Дарья Филиппова, генеральный директор Центра «Зотов».

В процессе подготовки сценария «Сна о хлебе» творческая команда провела большую работу с архивами: текстами книг и публичных лекций Василия Зотова, в честь которого Хлебозавод № 5, а впоследствии и центр, получили свое название; газетами рабочих завода 1930-х годов; воспоминаниями и дневниками сотрудников завода.

В рамках презентации аудиоспектакля центр «Зотов» подготовил насыщенную программу на 18 мая. В 14:00 Валерий Печейкин расскажет о создании аудиоспектакля. Посетители узнают, как собирался материал, какие уникальные документы удалось найти, а что — придумать, в том числе, кем была женщина, изображенная на мозаике внутри здания и был ли здесь Маяковский. В 19:00 в пространстве четвертого этажа центра развернется коллективный перформанс «Хлеб», который художественно воссоздаст последовательные этапы замешивания теста и лепки хлеба.

Социальная ответственность ВТБ – ключевой элемент культуры банка, часть ДНК бизнес-структуры. ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей в интересах национального проекта «Культура».

Центр «Зотов» – проект ВТБ по сохранению и преумножению культурного наследия конструктивизма. Он располагается в памятнике архитектуры, отреставрированном здании Хлебозавода №5 имени Зотова. Аудиоспектакль «Сон о хлебе» создан для формирования и поддержки культурных и семейных ценностей.

В 2023 году ВТБ представил аудиоспектакль «Тайна семьи Т.» – один из проектов, продвигающих стратегическую инициативу банка «Семейный капитал», в рамках которой ВТБ планомерно развивает собственные инструменты поддержки института семьи.

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