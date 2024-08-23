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ВТБ: предприниматели заказывают бизнес-планы для открытия глэмпингов

ВТБ отмечает рост спроса на сервисы для бизнеса...

Фото: пресс-служба ВТБ

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ВТБ отмечает рост спроса на сервисы для бизнеса по подготовке бизнес-планов и маркетинговых исследований среди компаний среднего и малого бизнеса. В этом году они приобретали такие услуги на 27% чаще, чем в первом полугодии 2023 года, средний чек превысил 136 тыс. рублей.

«В современных реалиях составление бизнес-планов и моделей окупаемости – не просто формальность, а важный инструмент для развития компании. Услуги по разработке и подготовке таких документов востребованы, например, для получения банковского кредита, привлечения средств инвестора, оценки перспективности действующего бизнеса или получения господдержки. Среди клиентов СМБ мы видим рост интереса к таким сервисам у предприятий в сфере и мобильных средств доставки небольших грузов, а также у компаний туристического сектора, которые развивают, в том числе и новые форматы – глэмпинги», – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

По данным исследований компании ЭКЦ «ИнвестПроект», партнера Банка ВТБ, чаще других бизнес-планы покупают компании, работающие в отраслях, которые нуждаются в импортозамещении – технологии, производство – около 38,5%. На втором месте запросы от промышленных и обрабатывающих предприятий – 25% обращений. На запросы от сферы турбизнеса приходится 14,5%. Порядка 5% - запросы от медицинских центров и производителей БАДов. Замыкают пятерку строительные компании и производители строительных материалов – 4,5%.

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