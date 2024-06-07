ВТБ: предприниматели на треть увеличили спрос на банковские гарантии

ВТБ по итогам первых четырех месяцев 2024 года увеличил объем выданных клиентам среднего и малого бизнеса банковских гарантий на треть, до 216 млрд рублей. Портфель документарных продуктов клиентов СМБ с начала года вырос на 7% и составил 687 млрд рублей. Об этом в рамках ПМЭФ-2024 рассказал Руслан Еременко, член правления ВТБ.

Клиенты среднего и малого бизнеса оформили в ВТБ почти 8 тыс. гарантий по итогам четырех месяцев, что также на треть превышает результат аналогичного периода предыдущего года. Каждая третья гарантия была оформлена онлайн.

По экспресс-технологии за четыре месяца текущего года предприниматели оформили в 2,4 раза больше дистанционных гарантий, чем за аналогичный период прошлого года. Портфель дистанционных экспресс-гарантий вырос в 3 раза.

«Гарантийная поддержка помогает обеспечить обязательства бизнеса перед контрагентами, позволяет аккумулировать необходимые средства, не выводя их из оборота, и сконцентрировать свое внимание на дальнейшем развитии и росте производственных возможностей. Гарантии сегодня востребованы во всех сферах бизнеса. Понимая это, мы стремимся сделать механизм их предоставления максимально доступным и удобным. С января по май этого года треть гарантий была выдана по экспресс-технологии онлайн с ускоренным принятием решения», – рассказал Руслан Еременко, член правления ВТБ.

Значительная часть клиентов СМБ оформляют гарантии для исполнения своих обязательств по контрактам – на них приходится более половины всех сделок в портфеле ВТБ, также актуальны гарантии возврата аванса, кредита и платежей.

По словам Руслана Еременко, наибольший объем документарных продуктов оформили представители СМБ из Москвы и Московской области – 36% от всех сделок. Также среди основных регионов: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Воронежская область и Пермский край.

В 2024 году по количеству в портфеле гарантий лидируют предприятия транспорта и инфраструктурного строительства – 20%, на компании отрасли оптовой торговли приходится 10%, услуги – 10%, жилищное и коммерческое строительство – 10%, машиностроение и металлообработка – 10%.