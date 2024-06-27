ВТБ предлагает до 18,5% годовых по ВТБ-вкладу

С 27 июня ВТБ расширяет линейку сберегательных продуктов, запуская новый ВТБ-вклад. Для новых вкладчиков и при размещении новых денежных средств на депозите максимальная доходность составит 18,5% годовых в рублях и 6,5% годовых в китайских юанях. Повышенную ставку также получат текущие клиенты, которые переведут зарплату или пенсию в ВТБ, а также иные средства из других банков.

Открыть вклад можно на срок от 3 мес. до 3 лет как в офисах банка, так и в ВТБ Онлайн и банкоматах. Минимальная сумма депозита от 10 тыс. рублей и 1 тыс. китайских юаней в ВТБ Онлайн. Клиент самостоятельно настраивает опции пополнения, снятия и периодичность выплаты процентов.

«Высокий уровень ключевой ставки Центробанка РФ позволяет сохранить выгодную доходность по сберегательным рублевым инструментам. Однако мы видим и значительный спрос на депозиты в юанях, который стимулируют устойчивость китайской национальной валюты и ее развитие в международных расчетах. ВТБ – один из признанных лидеров рынка сбережений, мы обеспечиваем как надежность вложений, так и одни из лучших ставок на рынке: до 18,5% в рублях и до 6,5% в юанях. Это приводит к ощутимым результатам: рублевые пассивы увеличились более чем на 1,2 трлн с начала года, рублевый портфель превысил 7,5 трлн рублей. Портфель розничных пассивов в юанях вырос на 21% и составляет 15,7 млрд единиц китайской валюты», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Продуктовые предложения ВТБ также доступны клиентам «Открытия», которым до конца этого года предоставляется онлайн-переход в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе. Для клиентов «Открытия» в ВТБ действуют специальное предложения по сберегательным продуктам.