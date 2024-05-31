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ВТБ повысил доходность по вкладам в юанях до 6,5% годовых

ВТБ улучшил условия по вкладам в китайской валюте на всех сроках привлечения, увеличив ставки на 0,3-1,75 п.п. в зависимости от параметров депозита.

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ улучшил условия по вкладам в китайской валюте на всех сроках привлечения, увеличив ставки на 0,3-1,75 п.п. в зависимости от параметров депозита. Теперь максимальная доходность по юаневым инструментам в банке достигает 6,5% годовых.

Ставки зависят от пакета услуг, которым пользуется клиент, а также сроков размещения и суммы первоначального взноса. Депозиты в китайской валюте доступны клиентам как для дистанционного открытия в ВТБ Онлайн (от 1 тысячи юаней), так и в офисах банка (от 5 тысячи юаней).

«Спрос на юани продолжает расти. При сохранении текущих темпов роста рынок розничных сбережений в китайской валюте в этом году может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель – достичь 90 млрд. В результате уже к концу года юань может занять около 30% всех валютных сбережений населения и стать второй по популярности иностранной валютой в России. Мы видим сохраняющийся высокий интерес к юаню как со стороны крупных инвесторов, так и со стороны обычных вкладчиков. В связи с этим в преддверии июня мы приняли решение о еще одном повышении ставок по юаневым вкладам. Так, наше предложение стало одним из лучших на рынке. Следуя принципу диверсификации, можно выбирать микс рублевых и валютных инструментов для сбережения и приумножения капитала», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

В ВТБ портфель юаневых пассивов уже достиг 15,5 млрд в китайской валюте. К концу года банк увеличит его в полтора раза, а доля юаня в валютных вкладах достигнет 50%.

По данным ВТБ, в этом году средний «чек» одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницы увеличился на 2,3 тысячи по сравнению с прошлым годом и достиг 14,5 тысяч единиц в китайской валюте. Размещать средства вкладчики предпочитают на срок от трех месяцев до полугода. На «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности приходится более 65% от открытых вкладов. Чаще всего юань для вложения свободных средств в ВТБ выбирают жители Москвы и области (около 5 тысячи открытых депозитов с начала года), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (более 1,2 тыс.). В топ-5 регионов по количеству открываемых вкладов также входят Екатеринбург и Свердловская область, Самара, Нижний Новгород.

ВТБ планирует системно развивать инструменты для накоплений в китайской валюте. В этом году банк запустит накопительный счет в китайской валюте, позволяющий гибко управлять своими сбережениями без потери доходности.

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