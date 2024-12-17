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ВТБ повышает ставки по краткосрочным вкладам до 24%

С 17 декабря ВТБ улучшает условия по вкладам в ...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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С 17 декабря ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на срок 3 и 6 месяцев как для новых, так и текущих клиентов. Максимальная ставка составит 24% годовых при выплате процентов в конце срока.

На новые для банка деньги или для новых клиентов максимальная ставка по вкладам на 3 месяца увеличена до 23,7% годовых, на 6 месяцев – до 24% годовых при выплате процентов в конце срока для всех сегментов.

Для текущих клиентов максимальная ставка с выплатой процентов в конце срока по вкладу на 3 месяца составит:
• 22,1% годовых для клиентов массовой розницы
• 22,6% годовых для «Привилегии»
• 22,7% годовых для клиентов Private banking.

При сроке вклада 6 месяцев текущие клиенты смогут получить максимальную ставку с выплатой процентов в конце срока:
• до 22,4% годовых для клиентов
массовой розницы
• до 22,9% годовых для «Привилегии»
• до 23,0% годовых для клиентов Private banking.

Лучшая ставка доступна действующим клиентам, получающим зарплату или пенсию на карту банка.

«Мы ожидаем роста ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, поэтому заблаговременно повышаем ставки по вкладам, улучшая условия для наших клиентов. Закончить 2024 год со ставкой по вкладу в 24% будет символичным подарком, чтобы получить высокую доходность в следующем году», – прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Ранее ВТБ улучшил ставку по депозитам на год – максимальное значение достигло 24% годовых. А максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигла 30% на срок 3 месяца.

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