ВТБ поддержал программу VII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова в регионах России

VII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова (6+) открылся в городе Сатке, Челябинской области. Мероприятия также состоятся в Миассе, Челябинске, Магнитогорске. 16-17 ноября выступления пройдут в Оренбурге и области. Гастрольный тур завершится гала-концертом в Уфе 20 ноября. Банк ВТБ выступает генеральным спонсором фестиваля.

«Фестиваль Ильдара Абдразакова играет важную роль в культурной жизни регионов нашей страны. Банк ВТБ не первый год становится частью этого грандиозного творческого феномена и поддерживает культурный диалог, охватывающий большие и малые города России. Фестиваль продолжает свою миссию по объединению классического искусства, образовательных и благотворительных инициатив. В этом году впервые при поддержке ВТБ состоялся новый образовательный проект - «Летняя школа Ильдара Абдразакова». Мы ценим комплексный подход организаторов, при котором ученики получают знания не только в области музыки, но и других актуальных сферах. А сразу после обучения начинается активная концертная программа, позволяющая выпускникам приобрести новый опыт общения с публикой», - рассказывает Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.

Зрители фестиваля смогут насладиться избранными произведениями вокальной музыки в исполнении признанных звезд оперной сцены – Ильдара Абдразакова, Динары Алиевой, Иосифа Никитенко и Софьи Цыганковой. Также в программе принимают участие выпускники «Летней школы Ильдара Абдразакова», Юлия Вакула и Елисей Лаптев. Отбор в проект проходили около 500 претендентов со всего мира. Концерты пройдут в сопровождении Челябинского симфонического оркестра и Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан под руководством Дмитрия Крюкова. За фортепиано – лауреат международных конкурсов Евгений Сергеев.

Важная составляющая фестиваля - образовательные мероприятия, которые создают платформу для молодых вокалистов и позволяют в формате мастер-классов перенимать опыт признанных мастеров оперной сцены. 10 ноября обучение пройдет в Детской филармонии Челябинской области.



Открытие VII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова состоялось 10 июля в концертном зале Мариинского театра. Региональный тур проходит с 6 по 20 ноября. С момента основания в 2018 году, фестиваль зарекомендовал себя как одно из важнейших музыкальных событий страны, охватив 19 городов России, более тридцати тысяч зрителей и многомиллионную аудиторию в социальных сетях и на телеканалах.



Социальная ответственность – одно из важных направлений работы ВТБ на протяжении многих лет. В рамках программы «Культурная страна» банк активно сотрудничает с множеством ключевых культурных учреждений, поддерживая их проекты. ВТБ реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры.

