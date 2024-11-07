Новости России
· 16+ · Служба новостей

ВТБ поддержал программу VII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова в регионах России

VII Международный музыкальный фестиваль Ильдара...

Фото: фонд И. Абдразакова

Подписаться в Telegram

VII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова (6+) открылся в городе Сатке, Челябинской области. Мероприятия также состоятся в Миассе, Челябинске, Магнитогорске. 16-17 ноября выступления пройдут в Оренбурге и области. Гастрольный тур завершится гала-концертом в Уфе 20 ноября. Банк ВТБ выступает генеральным спонсором фестиваля.

«Фестиваль Ильдара Абдразакова играет важную роль в культурной жизни регионов нашей страны. Банк ВТБ не первый год становится частью этого грандиозного творческого феномена и поддерживает культурный диалог, охватывающий большие и малые города России. Фестиваль продолжает свою миссию по объединению классического искусства, образовательных и благотворительных инициатив. В этом году впервые при поддержке ВТБ состоялся новый образовательный проект - «Летняя школа Ильдара Абдразакова». Мы ценим комплексный подход организаторов, при котором ученики получают знания не только в области музыки, но и других актуальных сферах. А сразу после обучения начинается активная концертная программа, позволяющая выпускникам приобрести новый опыт общения с публикой», - рассказывает Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.

Зрители фестиваля смогут насладиться избранными произведениями вокальной музыки в исполнении признанных звезд оперной сцены – Ильдара Абдразакова, Динары Алиевой, Иосифа Никитенко и Софьи Цыганковой. Также в программе принимают участие выпускники «Летней школы Ильдара Абдразакова», Юлия Вакула и Елисей Лаптев. Отбор в проект проходили около 500 претендентов со всего мира. Концерты пройдут в сопровождении Челябинского симфонического оркестра и Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан под руководством Дмитрия Крюкова. За фортепиано – лауреат международных конкурсов Евгений Сергеев.
Важная составляющая фестиваля - образовательные мероприятия, которые создают платформу для молодых вокалистов и позволяют в формате мастер-классов перенимать опыт признанных мастеров оперной сцены. 10 ноября обучение пройдет в Детской филармонии Челябинской области.

Открытие VII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова состоялось 10 июля в концертном зале Мариинского театра. Региональный тур проходит с 6 по 20 ноября. С момента основания в 2018 году, фестиваль зарекомендовал себя как одно из важнейших музыкальных событий страны, охватив 19 городов России, более тридцати тысяч зрителей и многомиллионную аудиторию в социальных сетях и на телеканалах.

Социальная ответственность – одно из важных направлений работы ВТБ на протяжении многих лет. В рамках программы «Культурная страна» банк активно сотрудничает с множеством ключевых культурных учреждений, поддерживая их проекты. ВТБ реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Авария с трамваем около ж/д станции парализовала движение в Казани

Новости России

день назад

ВТБ: в октябре выдачи автокредитов в России сократились почти на треть

сэс химки

Новости Татарстана

11 часов назад

2 девушек осудили за махинации на маркетплейсе на 300 тысяч

Новости России

2 дня назад

ВТБ: в октябре выдачи ипотеки в России снизились на четверть

ремонт xiaomi redmi note 4 в москве в Москве

Новости Татарстана

9 часов назад

На трассе А-295 под Казанью образовалась пробка в 4,7 км

Новости Татарстана

день назад

Военный из Заинска заключил брак со своей возлюбленной Ляйсан

Новости Казани

5 часов назад

Одна из самых опасных маньячек будет содержаться в психбольнице Казани

Новости Казани

7 часов назад

На стройках Казани и Чебоксар во время рейда поймали 200 уклонистов от службы

Новости Татарстана

9 часов назад

В РТ семьи погибших в Курской области военных получат 2 миллиона рублей
Лонгриды
48 минут назад

«Дешевле Казани»: почему россияне покупают недвижимость в Турции

Год назад редакция PROKAZAN готовила материал о...

Новости Татарстана

2 часа назад

На Пхукете переодетые мужчины напали на туриста из Челнов из-за шутки

Новости России

день назад

ВТБ: в октябре выдачи автокредитов в России сократились почти на треть

Новости Татарстана

3 часа назад

Подрядчика казанской трассы М-12 освободили от домашнего ареста

Новости Казани

3 часа назад

Бар Gocci на Баумана закрыли на 60 дней из-за шума
В Казани судят мужчину, который домогался дочери
Новости Казани
4 часа назад

В Казани судят мужчину, который домогался дочери

Новости Казани

7 часов назад

На стройках Казани и Чебоксар во время рейда поймали 200 уклонистов от службы

Новости Казани

8 часов назад

Уже с 9 ноября изменятся маршруты автобусов №68 и 70

Новости Казани

8 часов назад

Казанский Кремль может рухнуть, говорят жители
У девелопера, государства, частника или в СНТ? ...
Интересное в Казани
5 дней назад

У девелопера, государства, частника или в СНТ? Эксперт из Казани раскрыла подводные камни разных способов покупки земельного участка