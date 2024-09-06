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ВТБ: почти 60% жителей Приволжья хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке

По результатам опроса* ВТБ к ВЭФ-2024, 59% жите...

Фото: пресс-служба ВТБ

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По результатам опроса* ВТБ к ВЭФ-2024, 59% жителей Приволжского федерального округа хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке. 56% рассматривают возможность переехать туда вслед за работодателем насовсем, но при определенных условиях.

Половина жителей округа никогда не были на Дальнем Востоке, но хотели бы поехать, еще 9% уже отдыхали в этом регионе и с удовольствием посетили бы его еще раз. 26% респондентов не хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке, а 15% затруднились ответить на этот вопрос.

Большую часть опрошенных Дальний Восток привлекает разнообразием ландшафтов (54%) и уникальными экосистемами (43%). Еще 37% респондентов главной причиной выбора этого направления для отпуска назвали богатые ресурсы для рыбалки и охоты. Лечение с использованием природных ресурсов привлекает каждого четвертого респондента.

На вопрос анкеты «Готовы ли вы переехать на Дальний Восток?» однозначно положительно ответили 5% респондентов, при этом 51% участников анкетирования рассмотрел бы вариант переезда при определенных условиях. Не готовы к переезду на Дальний Восток 44% респондентов.

Среди готовых к переезду принципиальным считают возможную смену головного офиса работодателя. Положительно вопрос о переезде в таком случае решили бы для себя 47% опрошенных, а тех, кто не поехал бы за своей компанией на Дальний Восток, оказалось только 18%.

Главным мотивом для переезда участники опроса назвали получение работы с высокой зарплатой. Такой ответ выбрали 77% респондентов. Более половины (54%) отметили в качестве мотива наличие средств для комфортного проживания. Собственное жилье на Дальнем Востоке является главным условием переезда для 41% опрошенных, а стартовый капитал для открытия бизнеса стал бы достаточным основанием для 18% участников исследования. Снятие визового режима с соседями и доступные билеты в другие города указали в качестве условий для переезда 15% и 25% респондентов соответственно.

*Опрос проведен ВТБ по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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