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ВТБ первым запустил сервис “живого баланса” для абонентов МегаФон

ВТБ в партнерстве с мобильным оператором МегаФо...

Фото: пресс-служба ВТБ

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ВТБ в партнерстве с мобильным оператором МегаФон первым на рынке запустил сервис просмотра баланса телефона в режиме реального времени в банковском приложении. По данным банка, новым функционалом воспользуются не менее 7 млн человек, сообщил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

Теперь клиентам нет необходимости переключаться между приложениями банка и оператора. Абоненты МегаФона могут отслеживать актуальный баланс своего номера мобильного телефона сразу на главном экране в ВТБ Онлайн и мгновенно пополнять его без комиссии.

Для удобства пользователей в ВТБ Онлайн предусмотрена настройка автоплатежей, позволяющая автоматически пополнять баланс телефона при достижении минимальной суммы или в конкретный день месяца. За год число клиентов, которые используют сервис автоплатежей на мобильную связь, выросло в 2,5 раза и ежемесячно более 1 млн человек пополняют баланс автоматически.

«Просмотр “живого баланса” - новая на рынке возможность, которая доступна только клиентам ВТБ. Сейчас такой сервис работает только для двух мобильных операторов связи - билайн и МегаФон. Мы готовы его тиражировать и подключать и на других участников телеком рынка, чтобы все наши клиенты смогли упрощать повседневные финансовые операции. Также для них доступен сервис и для отображения баланса – Автодор, Тройка и Парковки России. Мы рассчитываем, что благодаря сервису «живого баланса» увеличим на 15% количество пользователей, которые будут пополнять мобильную связь от МегаФона через онлайн-банк», — отметил Руслан Новиков.

«Благодаря интеграции с ВТБ, нашим клиентам стал доступен оперативный просмотр и пополнение баланса прямо с главной страницы онлайн-банка. Это существенно сэкономит время, так как не нужно будет использовать разные приложения и упростит процедуру оплаты. Сейчас более 95% всех платежей за связь и другие услуги сотовых операторов осуществляются онлайн. Поэтому для нас принципиально важно обеспечить нашим клиентам максимально широкий выбор вариантов подобной формы оплаты и наш проект с ведущим банком страны – один из вариантов решения данной задачи», - говорит Андрей Егоров, директор департамента по продуктам B2C МегаФона.

ВТБ создает условия для того, чтобы клиенты чаще выбирали банк для повседневных операций. Уже сегодня можно без комиссии оплачивать обучение детей в школе и детском саду, коммунальные услуги, связь, интернет, ТВ, налоги, штрафы, пополнять транспортные карты, оформлять начисление социальных пособий на карту ВТБ.

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