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ВТБ переходит на российские ноутбуки, планшеты и телефоны

В рамках политики импортозамещения ВТБ приобрел...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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В рамках политики импортозамещения ВТБ приобрел у различных российских производителей свыше 50 тыс. ноутбуков, планшетных компьютеров, стационарных телефонов и смартфонов, рассказал на конференции Цифровая индустрия промышленной России Сергей Безбогов, старший вице-президент, заместитель руководителя технологического блока банка. По некоторым классам устройств доля российской техники в банке уже достигает 20-30%.

Ключевыми поставщиками офисной техники для банка стали российские вендоры электроники — компании YADRO (бренд KVADRA, входит в ИКС Холдинг), «Рикор», «Аквариус», а также производитель телекоммуникационного и IT-оборудования Qtech. У многих вендоров банк делал по несколько закупок с 2023 года. Поставка части устройств ожидается в 2025 году. Например, у вендора YADRO банк приобрел 5,5 тыс. планшетных компьютеров, также ожидается поставка 13 тыс. планшетов. Также банк купил порядка 6 тыс. ноутбуков у производителя «Рикор» и договорился с ним о поставке ещё 10 тыс. устройств до конца года. А «Аквариус» поставил банку порядка 12 тыс. планшетных компьютеров.

«С 2023 года банк закупает исключительно российскую офисную технику. Ее импортозамещение происходит постепенно — по мере планомерного устаревания и вывода из эксплуатации зарубежных устройств. Но уже сейчас, например, доля российских ноутбуков и планшетов превысила 30% в общем массиве использования в банке подобных девайсов. А доля отечественных стационарных телефонов, модемов и модулей связи -- 20%», — рассказал Сергей Безбогов.

Использование российских устройств в работе банка с разветвлённой сетью отделений по всей стране, с одной стороны, поддерживает российских производителей, позволяя им выводить на рынок все более совершенные устройства, а с другой стороны, защищает работу сотрудников организации от несанкционированного воздействия из-за рубежа. Также переход к российским устройствам дает банку и существенный экономический эффект, резюмировал топ-менеджер.

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