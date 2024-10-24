ВТБ переходит на отечественные принтеры

В рамках политики импортозамещения ВТБ переходит на использование отечественных принтеров. Первые устройства — от российского производителя офисной техники ГК «Катюша» — уже используются в ВТБ.

Первыми принтерами от отечественного производителя уже оборудованы точки ВТБ по выдаче банковских карт иностранным гражданам на международном финансово-экономическом форуме БРИКС-2024, который проходит 22-24 октября в Казани.

«Вопрос перехода к российским решениям — будь то офисная техника, программное обеспечение или серверное оборудование — сейчас один из ключевых: как для ВТБ, так и для любой отечественной корпорации масштабов одного из крупнейших банков страны. Отечественными принтерами мы планируем постепенно замещать используемые сегодня зарубежные устройства во всей сети отделений и офисов ВТБ. Кроме того, использование банком продукции российских производителей способствует развитию отечественной промышленности в целом. Решения постоянно совершенствуются, исходя из потребностей ключевых заказчиков», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

ГК «Катюша» — российский разработчик и производитель офисной техники и комплектующих, а также программных решений для управления печатной инфраструктурой организации. В 2023–2024 годах печатные устройства «Катюша» использовались для технического обеспечения единого дня голосования и выборов президента России.

«Сотрудничество с такой масштабной в рамках страны структурой как ВТБ является для нас стратегически значимым. Мы рады, что российские крупные заказчики всё чаще выбирают отечественные ИТ-решения. Это позволяет нам как производителю уверенно наращивать объемы и в перспективе ускорить переход от импортозамещения к технологическому лидерству. Отмечу, что использование наших комплексных ИТ-решений на базе российской реестровой электроники и ПО обеспечивает заказчикам исполнение Указа Президента РФ № 166 о запрете использования иностранного ПО на критической информационной инфраструктуре», — прокомментировал Максим Виноградов, управляющий партнер ГК «Катюша».

Приобретением, установкой и обслуживанием принтеров для банка занимается ведущая компания на рынке ИТ-аутсорсинга России Т1 Сервионика (входит в Холдинг Т1).