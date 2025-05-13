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ВТБ отмечает рекордный рост зарплатных клиентов среди зумеров

ВТБ отмечает значительный рост зарплатных клиен...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ отмечает значительный рост зарплатных клиентов среди молодежи до 30 лет. Число зумеров — поколение, родившееся с конца 90-х — в зарплатном портфеле банка за год выросло на 22%.

Число молодых людей до 30 лет, получающих зарплату на карту ВТБ, увеличилось по итогам 2024 года. В общей сложности сегодня на долю клиентов до 30 лет приходится почти треть зарплатного портфеля. По динамике прироста особенно выделяются две возрастные категории: 22 – 25 летние – их число выросло на четверть – и самая юная аудитория (14-16 лет), где прирост составил 42%.

К зарплатным клиентам-зумерам относятся и студенты, получающие стипендии на карту ВТБ. Оборот по карте у этой категории клиентов в среднем в 2,5 раза превышает регулярные начисления от образовательных учреждений. В топ-5 регионов по числу студентов, получающих стипендию на карты ВТБ входят: Краснодарский край, Башкирия, Ставропольский край, Самарская и Свердловская области.

«Зумеры уверенно управляют деньгами и ценят сервис, который даёт контроль и гибкость. Для них карта — не просто способ получать зарплату, а полноценный инструмент для повседневных финансов. Простота, скорость и удобство — вот что особенно важно в этом возрасте», - отмечает Евгений Темяков, начальник Управления «Зарплатные проекты» ВТБ.

ВТБ – один из лидеров отечественного рынка по числу зарплатных клиентов. Банк обслуживает 226 тысяч предприятий и организаций, и почти 9,5 млн человек используют зарплатную карту ВТБ для получения ежемесячных выплат от работодателя.

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