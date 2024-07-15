ВТБ отказался от американской системы виртуализации в пользу российских разработок

Банк ВТБ принял решение отказаться от использования американской разработки Citrix в пользу собственной платформы виртуализации ВТБ.Cloud и системы создания и управления виртуальными рабочими столами от российского разработчика «Базис». Перевод большинства сотрудников банка на отечественные разработки должен завершиться до конца 2024 г.

ВТБ приобрел пакет лицензий на решение Basis Workplace у российского разработчика «Базис» для большинства сотрудников банка. В рамках заключенного контракта ИТ-специалисты «Базиса» будут осуществлять поддержку решения до конца 2025 г. Работами по миграции пользователей на отечественное решение занимается компания «Т1 Интеграция» (входит в Холдинг Т1).

«Система виртуализации – необходимый элемент для организации работы сотрудников в корпорациях с обширной ИТ-инфраструктурой и разветвленной розничной сетью. Одной из таких корпораций, без сомнения, является ВТБ. Подобные системы позволяют наладить доступ к серверным мощностям для большого числа сотрудников – в том числе тех, кто работает удаленно, или же использует портативные устройства для работы с клиентами. Например, сотрудники в отделениях банка, которые обслуживают клиентов, используя рабочий ноутбук. Без установленного на нем решения по виртуализации этот ноутбук не сможет подключиться к внутренним сервисам банка. Мы начали тестировать решение Basis Workplace еще в 2023 г., для нас было крайне важно убедиться в его надежности и бесперебойности работы. Рассчитываем завершить основные этапы миграции сотрудников на него до конца 2024 г.», – отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«Огромная инфраструктура, повышенные требования к ее доступности и масштабированию, профессиональная команда, с которой нужно быть наравне, – все это стало вызовом для нас как для поставщика системного ПО в проекте ВТБ. Мы справились с этим вызовом и успешно импортозаместили решение Citrix в инфраструктуре банка, но не только – мы также получили новый релевантный опыт и одновременно сделали свой продукт лучше. Те пожелания к Basis Workplace, которые сформировала для нас команда ВТБ по итогам испытаний, привели к выпуску новой версии продукта, соответствующей самым жестким требованиям заказчиков. Полученный на этом проекте опыт позволит нам предложить решения и сервис более высокого качества всему российскому рынку», – прокомментировал Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис».

«Проект по импортозамещению системы виртуальных рабочих мест является логическим продолжением проекта по объединению нескольких систем виртуальных рабочих мест (ВРМ), доставшихся банку в ВТБ после первых объединений с другими банками. После успешного перевода всех пользователей на единую систему ВРМ команда ВТБ получила огромный опыт, что сильно помогает в текущем проекте. Одной из важных особенностей данного проекта является то, что нам удалось запустить решение Basis Workplace на платформе VTB.Cloud. Для платформы VTB.Cloud у нас разработана специальная программно-аппаратная конфигурация, которая легко масштабируется и обладает всеми преимуществами облачного решения. Это позволило решению Basis органично вписаться в имеющиеся инфраструктуру и процессы банка ВТБ», – сообщил Николай Шуткин, заместитель руководителя департамента развития инфраструктуры - вице-президент ВТБ.

Basis Workplace – флагманский продукт экосистемы российского разработчика системного ПО «Базис», предназначенный для создания и управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест. Платформа автоматизирует жизненный цикл виртуальных рабочих столов и терминальных серверов, позволяет подготовить и настроить устойчивую виртуальную среду с помощью собственного агента.