ВТБ отчитался о прибыли за пять месяцев и рассказал о будущем кредитов физлиц

За пять месяцев текущего года группа ВТБ заработала чистую прибыль в размере 233,6 млрд рублей. Это соответствует возврату на капитал 20,3%, сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«ВТБ является основным бенефициаром в российской банковской системе от снижения процентных ставок, и начавшееся в июне снижение ключевой ставки дает нам основания для более оптимистичных прогнозов на 2025 год. Мы рассчитываем существенно повысить прогноз по чистой процентной марже и чистой прибыли при публикации полугодовых финансовых результатов», - пояснил топ-менеджер.

ВТБ продолжает наращивать корпоративный кредитный портфель. К концу мая объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,8 триллиона рублей. Ранее банк говорил о кредитном маневре – плановом снижении кредитования физлиц. В результате этого маневра кредиты физическим лицам сократились на 3,6% по итогам 5 месяцев 2025 года. При этом в рознице наблюдается небольшой рост просрочки по необеспеченным кредитам, выданным полтора-два года назад. «Это ожидаемое явление, и это пока далеко от пиковых значений в периоды, когда это не называлось проблемой для финансовой устойчивости», - пояснил Дмитрий Пьянов. По его словам, по мере снижения ключевой ставки эти кредиты будут в том числе рефинансироваться.