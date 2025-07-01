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ВТБ отчитался о прибыли за пять месяцев и рассказал о будущем кредитов физлиц

За пять месяцев текущего года группа ВТБ зарабо...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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За пять месяцев текущего года группа ВТБ заработала чистую прибыль в размере 233,6 млрд рублей. Это соответствует возврату на капитал 20,3%, сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«ВТБ является основным бенефициаром в российской банковской системе от снижения процентных ставок, и начавшееся в июне снижение ключевой ставки дает нам основания для более оптимистичных прогнозов на 2025 год. Мы рассчитываем существенно повысить прогноз по чистой процентной марже и чистой прибыли при публикации полугодовых финансовых результатов», - пояснил топ-менеджер.

ВТБ продолжает наращивать корпоративный кредитный портфель. К концу мая объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,8 триллиона рублей. Ранее банк говорил о кредитном маневре – плановом снижении кредитования физлиц. В результате этого маневра кредиты физическим лицам сократились на 3,6% по итогам 5 месяцев 2025 года. При этом в рознице наблюдается небольшой рост просрочки по необеспеченным кредитам, выданным полтора-два года назад. «Это ожидаемое явление, и это пока далеко от пиковых значений в периоды, когда это не называлось проблемой для финансовой устойчивости», - пояснил Дмитрий Пьянов. По его словам, по мере снижения ключевой ставки эти кредиты будут в том числе рефинансироваться.

«Мы идем по прибыли по пяти месяцам 2025 года против пяти месяцев 2024 года практически ноздря в ноздрю, то есть сейчас мы идем по траектории рекордного года по чистой прибыли. Мы пока таргетируем «серебряный» результат по чистой прибыли, но тем не менее, идем пока вровень с «золотым» результатом (551,4 млрд рублей в 2024 году)», - подытожил представитель ВТБ.

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