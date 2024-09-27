Новости России
· 16+ · Служба новостей

ВТБ отчитался о прибыли за январь-август

Чистая прибыль банка ВТБ за 8 месяцев этого год...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться в Telegram

Чистая прибыль банка ВТБ за 8 месяцев этого года по МСФО составила 338,5 млрд рублей. Банк не меняет свой годовой прогноз в 550 млрд рублей, заявил первый зампред правления Дмитрий Пьянов.

«Группа ВТБ продемонстрировала высокий уровень прибыльности при значительных темпах роста бизнеса.. Сочетание сильной бизнес-модели, устойчивой структуры баланса, умеренной стоимости риска и развитой культуры контроля затрат, поддерживаемое дополнительными положительными факторами, в том числе результатами от работы с заблокированными активами, позволят нам добиться плановых рекордных результатов в 2024 году даже на фоне давления на чистую процентную маржу, вызванного ужесточением денежно-кредитной политики», - сказал топ-менеджер.

Общий объем кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,6 трлн руб. (+12,5% с начала года). Объем кредитов физлицам с начала года вырос на 10,1% — до 7,7 трлн руб.

Прибыль августа у ВТБ увеличилась на 56,8%, до 40,6 миллиарда рублей. В частности, ВТБ стал бенефициаром расхождения курсов евро и юаня на российском и международном рынках. На двух пиках таких расхождений в августе банка заработал 20 млрд рублей.

«Мы наблюдали такой Твин-Пикс - знак города из знаменитого американского сериала», - пояснил Дмитрий Пьянов.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

10 часов назад

25 сентября в аварии на трассе М-12 погиб татарстанский предприниматель

Интересное в Казани

день назад

«За 5 лет сменилось 4 директора»: основатель казанской сети стоматологических клиник рассказал о внутренней кухне

областной центр дезинфекции

Новости Татарстана

день назад

Самая пожилая женщина РТ живет в Елабуге, а мужчина — в Пестрецах

Интересное в Казани

3 дня назад

Кулинарные шедевры для всех и каждого: рецепты деликатесов от ресторана «Каспийка»

дренажные работы цена в Москве

Новости Казани

9 часов назад

У семьи ректора казанского вуза Тимура Алибаева намерены изъять 3 квартиры

Новости Казани

10 часов назад

Студента 2 курса из Казани судят за экстремизм

Новости Татарстана

8 часов назад

Бастрыкину доложат об избиении 9-летней девочки в школе Нижнекамска

Новости Казани

день назад

Зарипова прокомментировала ситуацию с тем самым пансионатом в Щербаково

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 5-классник избил 3-классницу до сотрясения мозга
Новости Казани
9 часов назад

У семьи ректора казанского вуза Тимура Алибаева намерены изъять 3 квартиры

Однако Алибаевы заявляли, что жилье они приобре...

Новости Татарстана

14 минут назад

ВТБ подключил оплату по универсальному QR в магазинах, поддержав инициативу ЦБ и НСПК 

Интересное в Казани

день назад

«За 5 лет сменилось 4 директора»: основатель казанской сети стоматологических клиник рассказал о внутренней кухне

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане утром 27 сентября на М-7 нашли мертвого медвежонка

Новости Казани

3 часа назад

В метро Казани изменится график движения поездов из-за саммита БРИКС
Пожарные потушили загоревшийся балкон 5-этажки ...
Новости Казани
час назад

Пожарные потушили загоревшийся балкон 5-этажки на Восстания

Новости Казани

3 часа назад

Во дворе Присутственных мест 28 сентября выступит клоун

Новости Казани

5 часов назад

В Казани откроется Центр народно-художественных промыслов

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ программа модернизации ЖКХ стартует в 2025 году
Халяль лайфстайл: как соблюдать традиции, если ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Халяль лайфстайл: как соблюдать традиции, если нет времени готовить дома