ВТБ отчитался о прибыли за январь-август

Чистая прибыль банка ВТБ за 8 месяцев этого года по МСФО составила 338,5 млрд рублей. Банк не меняет свой годовой прогноз в 550 млрд рублей, заявил первый зампред правления Дмитрий Пьянов.

«Группа ВТБ продемонстрировала высокий уровень прибыльности при значительных темпах роста бизнеса.. Сочетание сильной бизнес-модели, устойчивой структуры баланса, умеренной стоимости риска и развитой культуры контроля затрат, поддерживаемое дополнительными положительными факторами, в том числе результатами от работы с заблокированными активами, позволят нам добиться плановых рекордных результатов в 2024 году даже на фоне давления на чистую процентную маржу, вызванного ужесточением денежно-кредитной политики», - сказал топ-менеджер.

Общий объем кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,6 трлн руб. (+12,5% с начала года). Объем кредитов физлицам с начала года вырос на 10,1% — до 7,7 трлн руб.

Прибыль августа у ВТБ увеличилась на 56,8%, до 40,6 миллиарда рублей. В частности, ВТБ стал бенефициаром расхождения курсов евро и юаня на российском и международном рынках. На двух пиках таких расхождений в августе банка заработал 20 млрд рублей.