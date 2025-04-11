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ВТБ определил актуальные мошеннические схемы с банковскими картами

По данным ВТБ, фишинг стал самым популярным спо...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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По данным ВТБ, фишинг стал самым популярным способом кражи средств с банковских карт пользователей. Также в топе социальная инженерия и NFC-клоны карт.

Фишинг: от поддельных магазинов до мошеннических подписок
Одной из наиболее заметных тенденций стало расширение фишинговых схем. Клиенты все чаще сталкиваются с поддельными интернет-магазинами, которые предлагают товары по выгодной цене. На поддельном сайте клиента просят ввести свою личную информацию — логин, пароль, номер карты и т.д. Мошенники сопровождают сделку формальными деталями — отправляют фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты мошенники перестают выходить на связь, а сайт удаляется.

Социальная инженерия
Мошенники выдают себя за сотрудников банка или службы безопасности, чтобы убедить людей предоставить доступ к карте и личным данным. Они применяют различные тактики, например, просят сообщить код из СМС, сообщают о подозрительной активности и просят подтвердить данные, отправляют фальшивые уведомления о блокировке карты и т.д.

NFC-клоны карт
Наиболее распространенная схема по изготовлению виртуальных клонов карт с помощью шпионского ПО, которое позволяет удаленно управлять смартфоном, включая камеру, микрофон и функции NFC. После установки ПО мошенники уговаривают подтвердить данные: сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, и далее ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый. В это время активируется NFC, и данные карты (ID, срок действия) перехватываются. Полученные данные привязываются к устройству злоумышленников, что позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах.

«Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, и технологии только расширяют их возможности. Атаки могут быть направлены против россиян любого пола, возраста, социального статуса и места жительства. Но чаще мошенников привлекают люди среднего возраста, поскольку они финансово стабильны. Сегодня практически каждый второй владелец банковских карт может столкнуться с попыткой финансового мошенничества. Финансовая безопасность начинается с вашей бдительности», — отметил Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ.

Как обезопасить свои средства

Одним из способов обезопасить свои деньги стало страхование банковских карт от мошенников. ВТБ запустил такой продукт в 2021 году, за прошлый год клиенты оформили около 800 тыс. страховок, что почти в полтора раза больше по сравнению с 2023 годом.

Страховка покрывает наиболее распространенные риски, которые используют мошенники: риски взлома интернет-банка с помощью вредоносных программ, кражи данных карты, телефонного мошенничества, использования поддельных документов и кражи наличных.

Также в рамках определенных тарифов полис может защитить счета и карты клиентов в любых российских банках.

«Мошенники не думают останавливаться, регулярно совершенствуя сценарии обмана и причиняя все больше ущерба. Мы замечаем, что спрос на страхование карт и счетов от мошенников увеличивается – полис может стать еще одним способом обеспечить дополнительный уровень безопасности. При этом клиентам-пенсионерам мы подключаем страхование карт бесплатно», — отметил Дмитрий Пугашкин, начальник управления «Страхование» — вице-президент ВТБ.

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