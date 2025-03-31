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ВТБ: олимпийские чемпионы примут участие в гонке XII Югорского лыжного марафона

Участие в XII Югорском лыжном марафоне, соорган...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Участие в XII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором которого стал ВТБ, примут чемпионы и призеры Олимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону. На дистанцию 50 км выйдут обладатели золота Пекина 2022 г. Сергей Устюгов, двукратная олимпийская чемпионка 2006 и 2010 гг. Ольга Зайцева, победитель Олимпийских игр 1998, 2002 и 2006 гг. Юлия Чепалова. Соревнования пройдут 5 и 6 апреля в Ханты-Мансийске.

За лидерство в 50-километровом марафоне вместе со всеми участниками поборются серебряный призер Олимпийских игр и четырехкратный чемпион мира Николай Круглов, а также призеры Олимпийских игр Антон Шипулин, Иван Алыпов, Алексей Петухов, Иван Черезов, Максим Чудов. К настоящему моменту число зарегистрировавшихся на Югорский лыжный марафон превысило 3,4 тыс. человек.

«ВТБ инвестирует в поддержку спорта, так как он объединяет, формирует национальные ценности и придает динамику жизни. Снежные зимы в России делают катание на лыжах одним из самых популярных видов спорта, но в этом году зима стала неожиданно мягкой и в центральной части страны практически бесснежной. Несмотря на оттепель в Ханты-Мансийске, к старту Югорского марафона нам удалось утрамбовать 50-сантиметровую подушку снега, поэтому все, кому не хватило зимы в своем регионе, в начале апреля смогут продлить ее в Югре», – подчеркнул старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов.

«Мы видим большой интерес к Югорскому лыжному марафону, и тех, кто не успел подать заявку онлайн, ждем в Ханты-Мансийске – со 2 по 4 апреля можно будет пройти допуск очно в Центре зимних видов спорта», – сообщил олимпийский чемпион, директор марафона Евгений Дементьев.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 г. правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры, а с 2024 г. и банком ВТБ, который продолжил многолетнюю традицию банка «Открытие» по организации марафона (банки завершили процесс объединения под брендом ВТБ в 2024 г.).

В разные годы победителями гонки становились олимпийские чемпионы Александр Легков, Евгений Дементьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Татьяна Сорина. В нем принимали участие такие титулованные спортсмены, как единственный в истории двукратный обладатель звания «Короля лыж» норвежец Петтер Нортуг, члены красной группы сборных России по лыжным гонкам и биатлону Алексей Червоткин, Евгений Белов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Никита Поршнев, Светлана Слепцова, Карим Халили и др.

Генеральный информационный партнер XII Югорского лыжного марафона – Спорт-Экспресс.

Информационные партнеры XII Югорского лыжного марафона – спортивный портал «Чемпионат», Metaratings.ru и медиахолдинг «Югра».

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