ВТБ оформит ипотеку в виртуальной комнате

Банк ВТБ совместно с экосистемой недвижимости «Метр квадратный» запустил новый цифровой сервис для упрощения ипотечных сделок. Он позволяет покупателям, продавцам и агентам недвижимости пройти все этапы оформления кредита в едином виртуальном пространстве – от согласования объекта до подписания договора и регистрации собственности.

С 9 апреля комната для оформления ипотечных сделок доступна клиентам ВТБ на всей территории России. Помимо информации по параметрам одобренного кредита, сервис позволяет будущему заёмщику получить одобрение недвижимости, добавить других участников, обмениваться с ними документами и согласовывать условия сделки в едином виртуальном пространстве. Кроме того, клиенты могут выбрать дополнительные услуги – по безопасным расчётам, электронной регистрации и ряд других, изучить финальные параметры кредита, а также получить рекомендации менеджера банка по проведению сделки и назначить ее место и время.

Там же заемщик сможет отслеживать статус купли-продажи недвижимости и расчётов после подписания договора. В ближайшей перспективе в комнате сделок будет доступно оформление личного страхования и страхования недвижимости, а клиенты, самостоятельно подавшие заявку на ипотеку, смогут получить рекомендации риелтора.

«Стратегический фокус ВТБ на ближайшие три года – повышение качества обслуживания, и одна из задач на этом пути – дальнейшее упрощение процесса оформления ипотеки. Покупка квартиры – важное и ответственное событие, а бумажная волокита часто создает дополнительный стресс. За последние несколько лет мы значительно облегчили оформление ипотеки: на 60% минимизировали число полей анкеты при заявке, до нескольких минут сократили время принятия решения по кредиту и первыми на рынке реализовали полностью онлайн-сделки. Сейчас масштабируем единое виртуальное пространство для подготовки к купле-продаже недвижимости. Личный кабинет сделки позволит заёмщикам в одном месте решить все вопросы, связанные с оформлением ипотеки, и исключит риски потери документов. Сама сделка может пройти как в нашем офисе или у партнёра, так и полностью удаленно», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

«Вместе с ВТБ нам удалось упростить многоэтапный процесс оформления ипотечной сделки с выгодой для всех участников. В работе сервиса используется нейросетевая модель, благодаря которой пользователи получают быстрые ответы на часто задаваемые вопросы, а также практические рекомендации, основанные на опыте экспертов М2, накопленном при проведении более 1 млн сделок. В наших ближайших планах интегрировать в сервис «Комната сделки» экспресс-оценку недвижимости, страхование объекта и покупателя, возможность рекомендации риелторов клиентам, которые подали заявку на ипотеку самостоятельно», - рассказала сооснователь, директор по развитию бизнеса М2 Юлия Рыкунова.

Комната сделок будет открыта для клиентов сразу после получения одобрения по ипотеке ВТБ. С ее помощью они смогут оформить покупку и продажу новостроек или готового жилья: квартир, апартаментов, земельных участков, таунхаусов, а также машино-мест и кладовок. Исключение составят программы рефинансирования, ИЖС и нецелевого кредитования. Среди конкурентных преимуществ сервиса – адресная поддержка сделок «живыми» менеджерами и индивидуальный подход. Пилотный этап проекта проходил с ноября 2023 года. За это время было выпущено более 10 тысяч комнат сделок. При этом каждый пятый клиент банка провел сделку полностью дистанционно.