ВТБ обеспечит урегулирование долгов клиентов в нескольких банках

ВТБ запустил пилотный проект по комплексному урегулированию задолженности, который позволит заемщикам решить вопрос просрочки кредитов сразу в нескольких банках.

По данным «Скоринг бюро», в 2023 году доля россиян с тремя и более активными кредитами среди всех заемщиков составила 28,6%. При этом если у заемщика несколько задолженностей в разных кредитных организациях, то предоставление лишь одной реструктуризации не решит его финансовый вопрос полностью. Механизм комплексного урегулирования помогает провести реструктуризацию сразу в нескольких банках, что повышает эффективность поддержки.

В рамках пилота ВТБ будет анализировать финансовое состояние заемщиков, чтобы не допустить ухудшения ситуации для них, и проактивно предложит комплексное урегулирование клиентам с предодобренной реструктуризацией. После того, как заемщик подпишет согласие на передачу информации, ВТБ свяжется с банками-партнерами для рассмотрения возможности проведения комплексного урегулирования и обсуждения индивидуальных мер поддержки заемщика.

ВТБ разработал универсальный формат согласия клиента, который отвечает требованиям законодательства о персональных данных и банковской тайне и позволит обмениваться информацией о клиенте между банками-партнерами.

«ВТБ стремится оказывать адресную помощь клиентам, попавшим в сложную жизненную ситуацию и столкнувшимся с задолженностью по кредитам. Благодаря консолидированным мерам помощи несколькими банками станет возможно финансовое оздоровление заемщика и снижение его кредитной нагрузки, при этом клиентский путь станет короче и быстрее», – заявил руководитель департамента финансового урегулирования – вице-президент ВТБ Евгений Новиков.

Справка:

В 2023 году Банк России одобрил «Стандарт защиты прав и интересов заемщиков – физических лиц при урегулировании задолженности по кредитным договорам, заключенным в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».