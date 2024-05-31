Новости России
· 16+ · Служба новостей

ВТБ обеспечит урегулирование долгов клиентов в нескольких банках

ВТБ запустил пилотный проект по комплексному урегулированию задолженности, который позволит заемщикам решить вопрос просрочки кредитов сразу в нескольких банках.

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться в Telegram

erid: LjN8Jthuz

ВТБ запустил пилотный проект по комплексному урегулированию задолженности, который позволит заемщикам решить вопрос просрочки кредитов сразу в нескольких банках.

По данным «Скоринг бюро», в 2023 году доля россиян с тремя и более активными кредитами среди всех заемщиков составила 28,6%. При этом если у заемщика несколько задолженностей в разных кредитных организациях, то предоставление лишь одной реструктуризации не решит его финансовый вопрос полностью. Механизм комплексного урегулирования помогает провести реструктуризацию сразу в нескольких банках, что повышает эффективность поддержки.

В рамках пилота ВТБ будет анализировать финансовое состояние заемщиков, чтобы не допустить ухудшения ситуации для них, и проактивно предложит комплексное урегулирование клиентам с предодобренной реструктуризацией. После того, как заемщик подпишет согласие на передачу информации, ВТБ свяжется с банками-партнерами для рассмотрения возможности проведения комплексного урегулирования и обсуждения индивидуальных мер поддержки заемщика.

ВТБ разработал универсальный формат согласия клиента, который отвечает требованиям законодательства о персональных данных и банковской тайне и позволит обмениваться информацией о клиенте между банками-партнерами.

«ВТБ стремится оказывать адресную помощь клиентам, попавшим в сложную жизненную ситуацию и столкнувшимся с задолженностью по кредитам. Благодаря консолидированным мерам помощи несколькими банками станет возможно финансовое оздоровление заемщика и снижение его кредитной нагрузки, при этом клиентский путь станет короче и быстрее», – заявил руководитель департамента финансового урегулирования – вице-президент ВТБ Евгений Новиков.

Справка:
В 2023 году Банк России одобрил «Стандарт защиты прав и интересов заемщиков – физических лиц при урегулировании задолженности по кредитным договорам, заключенным в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Начало учебного года в КФУ переносят на 1 ноября из-за саммита

Интересное в Казани

день назад

Топ блюд для пикника: что приготовить на открытом огне, кроме шашлыка

мор от тараканов очень сильный

Новости Казани

день назад

Казанцев попросили придумать имя для новорожденной зебры в зоопарке до 31 мая

Новости Татарстана

2 дня назад

Летний Open Space Market объявил программу маркета

разборка и вывоз старой мебели в москве в Москве

Лонгриды

16 часов назад

В Казани прошла благотворительная акция «Лапа дружбы»

Новости Казани

день назад

На Равиля Зиганшина возбудили дело, в офисе ПСО «Казань» обыски

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане 10-летний мальчик утонул в бассейне "Жемчужина"

Новости Татарстана

день назад

Обманувшего 43 человек казанского застройщика задержали

Новости Казани

день назад

Педагог из Казани в топе-10 лучших учителей по обществознанию в РФ
Новости Татарстана
час назад

Министерство обороны РФ: утром в Татарстане сбили БПЛА

Министерство обороны РФ: утром в Татарстане сбили БПЛА

Новости Казани

час назад

13-летний подросток на велосипеде врезался в KIA в Казани

Интересное в Казани

день назад

Ак Барс Дом вдохновил атмосферой новых жилых комплексов

Новости Татарстана

2 часа назад

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения

Новости Казани

2 часа назад

Подробности ДТП на Чуйкова в Казани, где перевернулось авто
На Островского 31 мая машина перевернулась в результате ДТП
Новости Казани
20 минут назад

На Островского 31 мая машина перевернулась в результате ДТП

Новости Татарстана

3 часа назад

В бассейне "Жемчужина", где утонул 10-летний мальчик, 12 лет не было инструктора

Новости Татарстана

19 часов назад

Нижнекамцы смогут обменять сигарету на поход в спортивный клуб и на сладости

Новости Казани

19 часов назад

В Казани у нового театра Камала изымут еще 5 гаражей и землю
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной