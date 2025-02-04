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ВТБ обеспечил держателям премиальных бизнес-карт безлимитный доступ в бизнес-залы

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ могут под...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ могут подключить сервис Mir Pass и бесплатно посещать бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов в России и за рубежом. Такая возможность появилась у владельцев премиальных бизнес-карт «Мир». До конца марта доступ в бизнес-залы будет для них безлимитным.

Подключить сервис Mir Pass к своей карте или картам сотрудников компании можно онлайн – в пару кликов в интернет-банке Бизнес Платформы ВТБ. После этого клиент получает QR-код, а 16-значный Mir Pass ID и код активации дублируются в СМС. Для прохода в бизнес-залы необязательно иметь при себе карту – достаточно предъявить QR-код, который всегда доступен в интернет-банке, и посадочный талон.

«Мы расширяем линейку услуг для клиентов среднего и малого бизнеса и предлагаем дополнительные преимущества для владельцев премиальных карт. Одним из них станет сервис Mir Pass – это доступ уже в более чем в 700 бизнес-залов, и география сервиса будет расширяться. Уверена, что клиенты оценят повышенный уровень комфорта во время своих поездок», – подчеркнула Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

Оформить премиальную бизнес-карту карту «Мир» можно в офисе ВТБ, обслуживающем юридических лиц, через интернет-банк или мобильное приложение Бизнес Платформы ВТБ. Карта выпускается моментально в электронном виде, при желании можно заказать карту-компаньон на пластиковом носителе.

Бизнес-карта ВТБ – удобное и безопасное платежное средство для оплаты представительских, командировочных и хозяйственных расходов компании, снятия наличных или внесения денежных средств в банкоматах в режиме 24/7. Для клиентов среднего и малого бизнеса действует кешбэк-программа «Рибейт», по которой за покупки по карте начисляется вознаграждение.

Доступ в бизнес-залы предоставляется через сервис Mir Pass и действует для клиентов среднего и малого бизнеса – держателей Премиальных универсальных карт ВТБ платежной системы «Мир». Подключение сервиса Mir Pass доступно в интернет-банке Бизнес Платформы ВТБ для уполномоченных представителей клиента (с полномочиями «Единоличный исполнительный орган» или с «Правом первой подписи»). До 01.04.2025 плата за проходы в бизнес-залы не взимается. С 01.04 2025 по одной карте бесплатными и без дополнительных условий останутся два прохода ежемесячно, сверх этого лимита проходы оплачиваются согласно тарифам банка. Сервис Mir Pass предоставляется в рамках программы лояльности, реализуемой АО «Национальная система платежных карт». С актуальным списком бизнес-залов, количеством проходов и дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте: https://mirpass.vamprivet.ru/business-lounge/, а также в приложении «Привет!». Более подробную информацию о предоставлении сервиса для держателей Премиальных универсальных карт уточняйте по телефону 8-800-200-77-99, в офисах Банка ВТБ (ПАО), обслуживающих юридических лиц, на vtb.ru (0+). Указанные условия не являются офертой или приглашением делать оферты. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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