ВТБ не планирует сокращать присутствие Почта Банка на территории «Почты России» на сегодняшний день

Об этом заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков сообщил в интервью ТАСС на полях ВЭФ-2024.

«Количество точек присутствия Почта Банка на территории "Почты России" — это вопрос финансовой доступности услуг для клиентов, поэтому планов по сокращению точек присутствия на сегодняшний день нет. ВТБ в рамках своей новой розничной стратегии, наоборот, планирует наращивать свое присутствие в регионах», – сказал топ-менеджер.

Он подчеркнул, что этот проект интеграции Почта Банка обеспечит его клиентам «доступ к гораздо более широкой продуктовой линейке». Клиентам Почта Банка в ВТБ может быть доступен расширенный набор сервисов — например, ипотека, автокредиты и программа лояльности с кешбэком рублями до 10 категорий на семью, напомнил Горшков.