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ВТБ назвал самую опасную схему мошенников в январе

По данным ВТБ, в январе количество мошеннически...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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По данным ВТБ, в январе количество мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, увеличилось на 50% по сравнению с декабрем. Злоумышленники стали активнее использовать поддельные интернет-магазины, сервисы доставки и ложные схемы трудоустройства, маскируя вредоносные программы под легитимные приложения, чтобы похитить деньги россиян.

Фишинг: от поддельных магазинов до мошеннических подписок

Одной из наиболее заметных тенденций стало расширение фишинговых схем. В январе клиенты чаще сталкивались с поддельными интернет-магазинами, которые предлагают товары по выгодной цене и сопровождают сделку формальными деталями — отправляют фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты мошенники перестают выходить на связь, а сайт удаляется.

Активно используются схемы с оплатой доставки. Клиент получает ссылку на оплату через якобы официальные сервисы. На деле это поддельные страницы, где ввод данных карты приводит к краже средств.

Выросло и число случаев с автоматическими подписками. Пользователь переходит по ссылке на сайт с «бесплатным пробным доступом» к образовательным курсам, аналитике или развлечениям. После ввода платежных данных происходит активация автоматических списаний.

Мошенничество с заработком: инвестиции, лайки и вредоносные приложения

Одновременно на 50% выросло число ложных схем онлайн-заработка. Одна из самых распространенных — фальшивые инвестиции. Клиенту предлагают вложить деньги в «перспективные активы», обещая высокий доход. Однако после перевода средств доступ к платформе блокируется.

Среди новых тенденций — мошенничество с продвижением товаров на маркетплейсах. Жертве предлагают оплачиваемую работу по оставлению лайков, отзывов и бронированию отелей. После нескольких выполненных заданий требуется предоплата или покупка «доступа к платформе», после чего мошенники исчезают.

В рамках мошенничества с трудоустройством клиенту предлагают вакансию, но для выхода на работу просят установить специальное приложение. В реальности это замаскированное вредоносное ПО, дающее злоумышленникам полный доступ к устройству и банковским данным.

Как защититься от мошенников?

  • Не вводите данные банковских карт на незнакомых сайтах. Проверяйте URL-адрес и отзывы.
  • Не переходите по ссылкам в мессенджерах и соцсетях для оплаты товаров или доставки.
  • Будьте осторожны с предложениями заработка, если требуют предоплату или установку программ.
  • Используйте антивирусное ПО и не устанавливайте приложения из неизвестных источников.
  • Проверяйте ссылки перед переходом. В ВТБ Онлайн можно проверить подозрительную ссылку перед открытием и убедиться в ее безопасности.
  • Подключите определитель номера в ВТБ Онлайн, чтобы распознавать звонки мошенников и избегать общения с подозрительными номерами.
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