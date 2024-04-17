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ВТБ назвал регионы-лидеры по числу дистанционных сделок с ипотекой

ВТБ назвал регионы-лидеры по числу дистанционных сделок с ипотекой

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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По данным ВТБ, Краснодарский край, Москва и Московская область лидируют по числу цифровых сделок с недвижимостью. При этом Кубань демонстрирует рекордные результаты: по итогам первого квартала в регионе более 80% заемщиков получили ипотеку дистанционно.

Краснодарский край с большим отрывом лидирует среди других российских регионов по доле цифровой ипотеки. По итогам января-марта 2024 года 81% сделок с недвижимостью здесь прошли дистанционно. Для сравнения, в Москве, которая также вошла в ТОП, этот показатель составил 71%, в Подмосковье - 58%, а в Тюменской области – 55,5%. По данным ВТБ, рекордные показатели Краснодарского края обусловлены высокой долей межрегиональных сделок, когда клиент приобретает недвижимость в регионе из другого города. В большинстве таких случаев (93%) клиенты приобретают строящееся жилье у партнеров, которые активно развивают дистанционный формат продаж.

«Развитие дистанционных каналов для подачи заявок и выдачи ипотеки – один из наших безусловных приоритетов. В 2020 году мы первыми на рынке запустили онлайн-сделки на рынке новостроек, а с 2022 года развиваем такой формат выдачи кредитов на вторичное жилье. Сегодня ВТБ - лидер цифровизации ипотеки, поэтому статистика отражает картину не только в нашем банке, но и на рынке в целом. При высоком темпе жизни спрос на дистанционные сделки с недвижимостью стабильно растет. По итогам первого квартала почти каждый третий жилищный кредит наши клиенты получили дистанционно. Чаще всего удаленно заемщики покупают новостройки: в январе-марте на первичном рынке онлайн мы провели 42% сделок. С учетом особенностей купли-продажи «вторички» доля цифровой ипотеки в этом сегменте значительно ниже, тем не менее, мы фиксируем и ее рост. За год в структуре выдач ВТБ она выросла в шесть раз и по итогам марта превысила 11%», – отметила Полина Королева.

Она добавила, что в рамках новой стратегии до 2026 года ВТБ стремится сделать свои ипотечные продукты доступными для более широкого круга клиентов. Банку важно, чтобы заемщики могли получить жилищный кредит там, где им это удобнее – в офисе, у партнера или дистанционно. Несмотря на общий тренд на цифровизацию и переход в онлайн некоторым клиентам по-прежнему комфортно проводить сделки, лично присутствуя в отделении банка. Для этого, наряду с развитием онлайн-каналов подачи заявок и выдачи кредитов, ВТБ расширяет функционал розничной сети, добавляя в линейку ее услуг возможность выдать ипотеку.

«В ряде регионов, где представлен ВТБ, у клиентов пока отсутствует возможность получить жилищный кредит. Мы работаем над тем, чтобы сделать ипотеку доступной во всех городах, где есть наш банк. Это позволит клиентам, которые хотят провести сделку в офисе, не тратить время и деньги на поездку в другой регион», - сказала Полина Королева.

Дополнительно упростить ипотечную сделку позволит развитие работы ВТБ с партнерами. Сегодня 65% заявок на кредиты клиенты подают через партнеров – агентства недвижимости и застройщиков. Учитывая востребованность этого канала, банк планирует модернизировать работу с партнерами, что позволит ускорить для заемщиков проведение сделок и дать более выгодные условия по ипотечному кредитованию.

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