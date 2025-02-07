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ВТБ нарастил портфель рублевых пассивов до 10 трлн

В прошлом году рублевые пассивы ВТБ выросли на ...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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В прошлом году рублевые пассивы ВТБ выросли на 60%, вдвое опередив по динамике рынок. Банк увеличил свою рыночную долю до 18,5% (+3,4 п.п. за год), обеспечив более четверти прироста рынка сбережений. Сейчас портфель рублевых пассивов розничных клиентов ВТБ достиг 10 трлн, а общий портфель превысил 10,6 трлн рублей.

«Рынок вкладов и накопительных счетов в нашей стране продолжает свой рекордный рост, и ВТБ - один из основных драйверов этого роста. Практически каждый пятый рубль россияне хранят именно в нашем банке, и в этом году мы предложим нашим клиентам новые инструменты для выгодного размещения своих денежных средств, улучшим действующую линейку накопительных продуктов, разработаем специальные предложения для разных категорий клиентов. Время вкладчика продолжится с еще большим комфортом», – прокомментировала Ольга Сердюкова, заместитель руководителя департамента сбережений и зачислений.

По прогнозам ВТБ, объем рынка сбережений продолжит стабильно расти в течение 2025 года. По итогам первого полугодия рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей, а по итогам всего года вырастет на 21% и превысит 68 трлн. Портфель розничных пассивов ВТБ к концу года вырастет почти на треть, до 13,3 трлн рублей.

Большую часть в структуре сбережений россиян занимают вклады. Вкладчики стремятся как можно больше средств аккумулировать на депозитах, текущие ставки по которым обеспечивают высокую доходность. Например, самая высокая ставка по вкладам в ВТБ установлена на уровне 22,6% годовых. Максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигает 30% на срок 3 месяца.

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