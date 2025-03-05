ВТБ направит 25 млн рублей на устранение последствий разлива мазута в Керченском проливе

ВТБ поддержит мероприятия по устранению последствий разлива мазута в Керченском проливе. Более 25 млн рублей будут выделены на очищение морского дна и береговой линии от мазута, профессиональную помощь птицам и дельфинам, поддержку волонтеров. Помощь будет оказана через благотворительный фонд «ВТБ-Страна». Мероприятия по восстановлению наземной и морской флоры и фауны пройдут в партнерстве с Фондом защитников природы.

По запросу специалистов банк оплатит приобретение специальной техники для очистки дна и береговой линии от мазута, а также средств индивидуальной защиты для волонтеров. Для оснащения мобильной лаборатории по сушке птиц, где компетентные врачи смогут оказать ветеринарную помощь в реабилитации пострадавших животных, будут закуплены инструменты и стройматериалы. Часть пожертвований будет направлена на поддержку мониторинга китообразных и создание стационарного центра реабилитации для травмированных, больных и пострадавших морских млекопитающих.

«В Керченском проливе, кроме водной экосистемы, от разлива мазута страдают морские обитатели и птицы. Нефть оставляет следы на их теле, перьях и без профессиональной помощи животные гибнут. Мы не можем оставаться равнодушными и хотим помочь сохранить природное богатство России, поэтому поддержим восстановление флоры и фауны. Партнерство с Фондом защитников природы позволит эффективнее оказывать необходимую помощь и минимизировать негативные последствия разлива нефтепродуктов», – комментирует старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

«Черноморское побережье – не только важнейшее место отдыха для каждого жителя нашей страны, но и уникальное биоразнообразие. Разлив нефтепродуктов, гибель сотен птиц и морских обитателей стали трагедией, последствия которой будут с нами ещё долгие годы. Сейчас начинается перелетный период у птиц, и это несёт новые вызовы. Наша общая задача – объединить усилия и минимизировать как текущие последствия разлива, так и риски в будущем. Именно на этом при поддержке банка ВТБ намерен сосредоточить свои усилия Фонд защитников природы», – отметил директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок.

В партнерстве с банком ВТБ Фонд Защитников природы поддерживает работу сообщества профессиональных ветеринаров и орнитологов, которые спасают птиц в Анапе и налаживают работу крупнейшего на черноморском побережье птичьего госпиталя.

Разлив мазута в Керченском проливе произошел в декабре 2024 года. Банк выделяет средства для помощи пострадавшим городам Анапа, Темрюк, Керчь, Феодосия, Судак, Ялта, Севастополь и другим прибрежным населенным пунктам Кубани и Крымского полуострова. Помощь оказывается через благотворительный фонд «ВТБ-Страна» – оператора региональных благотворительных программ ВТБ.

Справка

Фонд защитников природы – некоммерческая природоохранная организация, цель которой – обеспечить финансовую, экспертную и другую поддержку сотрудникам особо охраняемых природных территорий, учёным, волонтёрам, общественникам, занимающимся защитой дикой природы России.

Социальная ответственность ВТБ – ключевой элемент культуры банка, часть ДНК бизнес-структуры. Бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия России рассматриваются банком как вклад в обеспечение здоровья и благополучия будущих поколений России. Центральной составляющей программы ВТБ по поддержке биоразнообразия является сохранение популяций крупных кошачьих, в частности, амурского тигра в сотрудничестве с Центром «Амурский тигр» и дальневосточного леопарда с ФГБУ «Земля леопарда». Также среди партнеров банка Кроноцкий биосферный заповедник.