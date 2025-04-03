ВТБ на четверть нарастил гарантийную поддержку бизнеса

В 2024 году клиенты среднего и малого бизнеса оформили в ВТБ около 27 тысяч гарантий и аккредитивов на общую сумму 833 млрд рублей. Это на четверть превышает результаты за предыдущий год по числу и объему сделок. Спрос на гарантии стабильно растет на фоне развития рынка госзаказа и технологий выдачи – доля онлайн-продаж малому бизнесу в ВТБ впервые превысила 50%. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников на встрече с бизнесом в Ставрополе, посвященной старту проекта Бизнес Баттл.

Число получателей документарных продуктов банка среди представителей среднего и малого бизнеса выросло на 27% − в 2024 году ими воспользовались около 10 тысяч предпринимателей. Наибольший спрос ВТБ фиксирует среди клиентов из сферы транспорта и инфраструктурного строительства − по статистике они оформляют каждую пятую гарантию. 15% приходится на предприятия оптовой торговли, 10% – на сферу услуг, столько же – на жилищное и коммерческое строительство.

По объему предоставленных ВТБ документарных продуктов среднему и малому бизнесу лидируют Москва и Московская область – на них приходится треть продаж. Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают еще 12%. Среди других регионов в топ-5 вошли Краснодарский край, Воронежская, Самарская, Челябинская области и Республика Татарстан.

По данным ВТБ, в 75% случаев клиенты оформляют гарантии на обеспечение исполнения контрактов. Среди наиболее востребованных продуктов также гарантии возврата аванса (13%) и гарантии платежа (6%).

«В текущих экономических условиях банковские гарантии выходят на первый план как один из ключевых финансовых инструментов для бизнеса. На фоне роста стоимости кредитных ресурсов они становятся не просто альтернативой, а стратегически важным решением для финансирования и управления рисками, обеспечивают устойчивое развитие компаний. Мы видим, что цифровые технологии и упрощение процессов в ВТБ делают этот инструмент доступным, превращая банковскую гарантию из сложного продукта в удобное и эффективное решение для бизнеса любого масштаба», − отметил Денис Бортников.

Доля дистанционных продаж гарантий клиентам среднего и малого бизнеса ВТБ за год выросла на 8 п.п. – до 36%. Больше всего онлайн-оформление популярно среди представителей малого бизнеса − в 2024 году они получили в электронном виде свыше 50% гарантий. Банк выдает по экспресс-технологии гарантии до 100 млн рублей в рамках госзакупок и коммерческих контрактов в течение двух часов без визита в офис.

3 апреля в Ставрополе состоялся «День Бизнеса», посвященный запуску конкурса стартапов Бизнес Баттл. Конкурс впервые пройдет в Ставропольском крае при поддержке регионального правительства и ВТБ. Проект нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса, поиск перспективных стартапов и привлечение внимания к развитию предпринимательства. Организатором выступает Русская медиагруппа «Западная пресса».