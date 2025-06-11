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ВТБ: мошенники маскируются под школьных психологов, чтобы похитить деньги родителей

Специалисты ВТБ выявили новую схему обмана - мо...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Специалисты ВТБ выявили новую схему обмана - мошенники под видом школьного психолога пытаются получить доступ к персональным данным и банковским счетам родителей. В результате такое общение может обернуться финансовыми потерями.

Мошенники звонят родителям, представляясь методистами или психологами из школы. Под предлогом «обязательного психологического тестирования» или «формирования характеристики» для получения итоговой аттестации требуют срочно предоставить личные данные или пройти тестирование. В ходе разговора могут запрашивать: персональные данные ребенка, реквизиты документов (паспорта, СНИЛС), доступ к устройствам (установка «тестового приложения»). Далее эта информация может быть использована для восстановления доступа в личный кабинет госпорталов или банковских приложений, в схемах социальной инженерией (звонки «из банка» с просьбой «подтвердить операцию») или для оформления кредита на имя родителей.

«Мошенники стали особенно активно использовать школьную тематику, играя на родительских чувствах. Они создают искусственное ощущение срочности, специально используют официальные термины вроде "государственная аттестация" или "характеристика ученика", чтобы вызвать доверие и помешать жертве трезво оценить ситуацию. Всегда ставьте под сомнение подлинность слов собеседника, следует положить трубку и уточнить информацию «с холодной головой»», — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности

По слова Дмитрия Ревякина, аналогичные звонки могут быть направлены против россиян любого пола, возраста, социального статуса и места жительства. Мошенники звонят не только родителям школьников, но и тем, у кого нет детей или они уже взрослые — преступники массово делают звонки наугад, рассчитывая на растерянность жертвы. Передать номер мошенника можно в разделе “Безопасность” в чат-боте, на сайте или в ВТБ Онлайн в мессенджерах “ВКонтакте” и MAX, банк отправит его операторам связи для дальнейшей блокировки.

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