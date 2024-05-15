ВТБ Мобайл расширит географию присутствия вдвое до конца года

В течение 2024 года мобильный оператор ВТБ увеличит число регионов присутствия в два раза. В этом году оператор начал работать в семи новых регионах: в Приморье и Вологодской области, а с 15 мая - в Мурманской, Ярославской и Самарской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Число регионов присутствия ВТБ Мобайл с января уже выросло более чем на треть.

«ВТБ Мобайл доступен в более чем двадцати субъектах России. В этом году мы планируем удвоить число регионов присутствия оператора. Наших абонентов привлекают выгодные условия, удобное подключение и безопасное использование связи. Мы работаем с разными сегментами населения, активно поддерживаем социальные категории. Для людей пенсионного возраста предоставляем льготные тарифы на услуги связи. Похожие условия действуют и для самозанятых клиентов ВТБ. Мы намерены и дальше активно развивать географию и укреплять позиции оператора ВТБ на рынке мобильной связи и услуг цифровых сервисов», − подчеркнул Алексей Чернецов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

Подключиться к сотовому оператору могут жители 27 субъектов, независимо от того, являются ли они клиентами банка ВТБ. Мобильный оператор не допускает подмены SIM-карты и спам-звонков, а также защищает абонентов от платных подписок и непредвиденных списаний. SIM-карты выдаются во всех региональных отделениях ВТБ, обслуживающих физических лиц. Во многих субъектах можно также оформить виртуальную карту - eSIM, с ее помощью владельцы ряда моделей смартфонов могут подключить мобильную связь дистанционно через приложение «ID.Link». Скоро эта услуга будет доступна во всех регионах присутствия. При переходе на ВТБ Мобайл с сохранением своего номера телефона клиенту начисляется бонус в размере 1000 рублей на счет.