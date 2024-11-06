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ВТБ Лизинг выдал 300-тысячный автомобиль

ВТБ Лизинг за 12 лет работы в сегменте автолизи...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ Лизинг за 12 лет работы в сегменте автолизинга выдал клиентам 300 тыс. автомобилей на сумму 736 млрд рублей. Юбилейной машиной стала ГАЗель Бизнес с бортовым кузовом. Её получил новый клиент ВТБ Лизинг – московская компания, занимающаяся дорожным строительством и благоустройством территорий.

Направление автолизинга развивается в компании с 2012 года. Из 300 тыс. авто, выданных клиентам компании за все время работы, 52% составляют легковые машины, 22% – грузовые, 17% – легкий коммерческий транспорт, 10% – спецтехника и автобусы.

81% машин, профинансированных за 12 лет, приходится на регионы европейской части России – Центральный, Приволжский, Южный и Северо-Западный федеральные округа. Лидерами по количеству выданного транспорта являются Москва и Московская область с долями 21% и 7% соответственно. В топе также находятся Санкт-Петербург (6,5%), Краснодарский край (4,5%), Ростовская область (3,8%), Республика Татарстан (3,5%), Воронежская (2,7%), Самарская (2,5%), Нижегородская (2,3%) и Свердловская (2,3%) области.

«За 12 лет работы в сегменте автолизинга мы развили широкую партнерскую сеть, адаптировали наши сервисы под постоянно меняющийся рынок, создали востребованные программы для наших клиентов и партнеров. Отвечая на запрос клиентов, в 2023 году мы запустили сервис «Цифровой автолизинг», который собрал в одном месте тысячи транспортных средств от ведущих поставщиков и выполняет мгновенные лизинговые расчеты. Благодаря удобству и скорости оформления сделок наши клиенты теперь все чаще выбирают именно этот способ покупки автомобиля в лизинг. Сейчас мы сосредоточены на разработке услуг для физических лиц. В частности, с помощью нового сервиса ВТБ Авто мы продолжим развивать интересные современному потребителю форматы владения автомобилем, такие как подписка с полным обслуживанием и покупка с отложенным платежом. С изменением экономической ситуации и развитием технологий меняется подход клиентов к выбору и покупке автомобилей, и мы, учитывая тенденции, адаптируем наши решения к новым реалиям», – отмечает генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов.

Более трети автомобилей (36%), которые ВТБ Лизинг передал российскому бизнесу с 2020 года, произведены в странах СНГ. Доля китайских марок увеличилась с 3% в 2020 году до 56% в 2024-м, а брендов из Японии, США, Кореи и Европы – сократилась в семь раз до 8% в 2024 году.

Сегодня ВТБ Лизинг предлагает клиентам автомобили и спецтехнику в 64 филиалах по всей стране. 23% компаний, которые за 12 лет обратились за финансовой арендой, работают в сфере оптовой торговли, 17% оказывают логистические услуги, по 16% предприятий заняты в строительной и производственной отраслях. В 2024 году 43% компаний воспользовались услугами по финансированию автопарка повторно.

Эта информация актуальна и для клиентов банка "Открытие".

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