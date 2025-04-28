ВТБ: каждый второй пенсионер хранит деньги на накопительных продуктах

По статистике ВТБ, более чем у 50% клиентов-пенсионеров банка есть открытые вклады и накопительные счета. Наиболее популярны накопительные продукты у пенсионеров в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах.

Четверть пенсионеров выбирают вклады и считают их основным способом сохранить и приумножить свои накопления, при этом 43% клиентов пенсионного возраста открывают накопительные счета. Несмотря на текущий тренд на краткосрочные вклады до 3 месяцев, пенсионеры в основном предпочитают открывать вклады на срок от 3 месяцев до полугода — вклады с таким сроком оформили более 90% пенсионеров в ВТБ. Почти 6% пользователей предпочитают вклады на 1-2 года.

В 2024 году размер среднего вклада по сравнению с 2023 годом увеличился примерно на 10% и составил 705 тыс. рублей. Средняя сумма на накопительных счетах у пенсионеров по итогу 2024 года составляла 214 тыс. рублей, что на 7% больше, чем в 2023 году.

Отношение пенсионеров к открытию вкладов и накопительных счетов в разных регионах разделилось. Жители Архангельской области, Карелии, Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Коми чаще открывают накопительные счета. В свою очередь, вклады пользуются большей популярностью у жителей Ульяновской, Нижегородской, Московской и Тверской областей, а также в Санкт-Петербурге.

Основная доля пенсионеров предпочитает открывать вклады и накопительные счета в отделениях банка. По итогам первых трех месяцев 2025 года 78% клиентов старшего поколения оформили сберегательные продукты в банковских офисах. В целом число клиентов 60+, обращающихся в отделения для размещения своих накоплений, выросло на 70%.

«Сейчас проценты по депозитам по-прежнему достигают 20%, поэтому они остаются выгодным способом сбережения для всех клиентов. По нашим данным, в этом году увеличилось не только количество открытых депозитов, но и сумма вложенных пенсионерами средств», - отметила Анна Нестерова, начальник управления «Старшее поколение» ВТБ.

ВТБ уделяет особое внимание клиентам, получающим пенсию на карты банка, и предлагает специальные условия. По накопительному ВТБ-Счету банк дает пенсионерам надбавку 2% годовых к базовой ставке, а по ВТБ-Вкладу добавляет 0,5% годовых к базовой ставке. На остаток средств до 100 тыс. рублей по счету карты ежемесячно начисляет 7% годовых. Также банк не берет комиссию за снятие наличных в сторонних банкоматах по всей России.

ВТБ дает возможность ежемесячно выбирать категории, за которые можно получить до 15% кешбэка рублями. Для клиентов, получающих пенсию в банке, предусмотрены специальные условия – для них всегда доступна к выбору категория «Аптеки». Также ВТБ обеспечивает дополнительную защиту для клиентов, получающих пенсию в банке, и подключает им страхование от мошенничества на сумму до 100 тыс. рублей.