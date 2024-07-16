ВТБ: каждый третий ипотечный заёмщик хочет строить дом сам

По статистике ВТБ, в первом полугодии спрос ипотечных заёмщиков на самостоятельное строительство домов вырос более чем в пять раз. Почти каждый третий клиент банка, выбравший жизнь за городом, решил строиться «с нуля», а не купить уже готовый дом.

В целом по России в январе-июне 2024 года ипотечные заемщики получили на строительство индивидуальных домов свыше 380 млрд рублей. Это рекордный показатель, который более чем вдвое превышает прошлогодний результат.

Клиенты ВТБ по итогам первого полугодия оформили на загородную недвижимость (готовые дома и ИЖС) свыше 6,5 тысячи кредитов. Общая сумма сделок превысила 38 млрд рублей, треть из которой заёмщики получили на самостоятельное строительство домов. По сравнению с январем-июнем 2023 года число кредитов на ИЖС в банке выросло более чем в 5 раз, а их объём - более чем на треть.

Среди регионов наибольший объем выдач приходится на Москву и область. Здесь по итогам января-июня клиенты ВТБ получили на покупку и строительство частных домов более 7,3 млрд рублей. В пятерку лидеров также входят республика Татарстан (3,6 млрд), Краснодарский край (2,6 млрд) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (2,4 млрд).

Из-за более низких ставок получить ипотеку на загородную недвижимость клиенты стремились по госпрограммам, в результате чего их доля в структуре выдач существенно выросла. В ВТБ число льготных сделок на рынке ИЖС и готовых домов по итогам июня достигло 75% против 33% год назад.

Средний размер одного кредита на загородную недвижимость сократился, особенно по сравнению с 2023 годом. В ВТБ по итогам июня он составил 5,5 млн рублей. Это примерно на 70,5 тысяч меньше, чем в начале 2024 года, и на 742 тысячи - в сравнении с прошлогодним июнем.

Подавляющее большинство клиентов (69%) приобретают уже готовые дома, но доля тех, кто хочет самостоятельно заниматься строительством, увеличивается.