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ВТБ: к 2030 году российские производители лекарств займут 65% рынка

Благодаря программам государственной поддержки ...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Благодаря программам государственной поддержки и появлению новых локальных игроков по итогам 2023 года доля отечественных лекарственных препаратов в денежном выражении достигла 45%. К 2030 году она может составить уже 65%. Такой прогноз сделали аналитики ВТБ на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Основным трендом развития рынка лекарственных препаратов в России станет ускоренная консолидация рынка: из-за ограниченных возможностей для органического роста небольшие компании будут искать покупателей на свой бизнес среди более крупных игроков.

Драйвером для отрасли также станет дальнейшая цифровизация процессов в сфере здравоохранения. Рынок получит дополнительный импульс за счет развития digital-каналов для врачей, электронных медицинских карт, высокотехнологичных инструментов мониторинга рынка, а также инициатив в рамках цифровизации фарм-ритейла. Особое внимание аналитики уделяют процессу внедрения ИИ в сфере здравоохранения и перспектив его дальнейшего использования.

При этом поддержание высоких стандартов производства лекарств останется основным вызовом для отрасли. Кроме того, фармацевтические компании продолжают использовать импортное оборудование, что может оказаться дополнительным ограничением для наращивания доли на рынке отечественными игроками.

На рынке медицинских услуг будет происходить дальнейшее увеличение расходов, вызванное рядом факторов:

  • Общее увеличение бюджетных расходов, связанное с поддержкой и инвестициями в отрасль;
  • Рост доли пожилого населения в России;
  • Повышенное внимание со стороны государства к лечению и профилактике сложных заболеваний, в первую очередь онкологических и кардиологических.

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