ВТБ и Ростех заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Банк ВТБ и Ростех на полях Международного военно-технического форума «Армия-2024» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет направлено на обеспечение эффективной внешнеэкономической деятельности Корпорации.

Подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ Валерий Лукьяненко и заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.

«Предоставление качественных и надёжных банковских услуг для проведения расчетов по внешнеэкономическим контрактам является одной из основных задач на сегодняшний день. Уверен, что поддержка ВТБ предприятий Ростеха создает условия для выполнения стоящих перед Госкорпорацией задач и способствует обеспечению экономического и технологического суверенитета как отдельных отраслей промышленности, так и страны в целом», - сказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.

Ростех и ВТБ будут развивать и укреплять сотрудничество в сфере обеспечения международных расчетов с иностранными партнерами, а также повышать эффективность финансовой деятельности с зарубежными контрагентами. Кроме того, Банк ВТБ намерен финансировать проекты Корпорации и предоставлять услуги торгового финансирования для поддержки экспорта и импорта.

«Подписание соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией Ростех и Банком ВТБ на форуме «Армия» подтверждает курс на сохранение и развитие всестороннего сотрудничества между нашими организациями. Сегодня перед Корпорацией стоят амбициозные задачи по существенному наращиванию потенциала отечественной промышленности. Именно в реализации данной задачи мы видим возможности для расширения сотрудничества с Банком ВТБ», - отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.