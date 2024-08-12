Новости России
· 16+ · Служба новостей

ВТБ и Ростех заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Банк ВТБ и Ростех на полях Международного военн...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться в Telegram

Банк ВТБ и Ростех на полях Международного военно-технического форума «Армия-2024» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет направлено на обеспечение эффективной внешнеэкономической деятельности Корпорации.

Подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ Валерий Лукьяненко и заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.

«Предоставление качественных и надёжных банковских услуг для проведения расчетов по внешнеэкономическим контрактам является одной из основных задач на сегодняшний день. Уверен, что поддержка ВТБ предприятий Ростеха создает условия для выполнения стоящих перед Госкорпорацией задач и способствует обеспечению экономического и технологического суверенитета как отдельных отраслей промышленности, так и страны в целом», - сказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.

Ростех и ВТБ будут развивать и укреплять сотрудничество в сфере обеспечения международных расчетов с иностранными партнерами, а также повышать эффективность финансовой деятельности с зарубежными контрагентами. Кроме того, Банк ВТБ намерен финансировать проекты Корпорации и предоставлять услуги торгового финансирования для поддержки экспорта и импорта.

«Подписание соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией Ростех и Банком ВТБ на форуме «Армия» подтверждает курс на сохранение и развитие всестороннего сотрудничества между нашими организациями. Сегодня перед Корпорацией стоят амбициозные задачи по существенному наращиванию потенциала отечественной промышленности. Именно в реализации данной задачи мы видим возможности для расширения сотрудничества с Банком ВТБ», - отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Массовая потасовка на складе Wildberries в Татарстане

Гид по скидкам Казани

день назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

служба по выведению тараканов и муравьев москва

Новости Татарстана

день назад

В поддержку Курской области в Челнах отменили салют на день города

Интересное в Казани

3 дня назад

Риэлторы уже давно это делают: как купить квартиру и получать от нее стабильный доход

мощение натуральным камнем в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане 63-летнего мужчину застрелили во время незаконной охоты

Новости Татарстана

день назад

Сильные дожди затопили Казань

Новости Татарстана

день назад

Повторные рейды против пьяных водителей в Казани

Новости Татарстана

день назад

Снижение цен на жилье в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Валентина Мубаракшина вырастила гигантскую тыкву в 78 лет
Новости Казани
4 часа назад

В Казани учителей по всем предметам набирают по объявлениям на подъездах

Заработная плата не прописана

Новости Татарстана

49 минут назад

В Татарстане с 12 по 18 августа прогнозируются дожди

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Казани

час назад

Суд в Казани заочно арестовал иностранного агента Руслана Айсина*

Новости Татарстана

3 часа назад

В РТ выделили 9 млн рублей на авиабилеты для подлежащих выдворению мигрантов
На Лебяжьем озере 25 августа в Казани выступит ...
Новости Казани
час назад

На Лебяжьем озере 25 августа в Казани выступит группа «Отпетые мошенники»

Новости Казани

5 часов назад

3 пляжа Казани не соответствуют гигиеническим требованиям

Новости Татарстана

6 часов назад

Экологи выявили 2 превышения нормы по сероводороду в воздухе в РТ

Новости Казани

7 часов назад

Рейс из Казани в Екатеринбург задержали почти на 4 часа
Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости с...
Интересное в Казани
6 дней назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости
На трассе Челны — Сарманово произошло жуткое ДТП
Новости Татарстана
3 часа назад

На трассе Челны — Сарманово произошло жуткое ДТП