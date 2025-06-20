Новости России
· 16+ · Служба новостей

ВТБ и Почта России запустили приём B2B-платежей через СБП по всей России

ВТБ и Почта России запустили приём B2B-платежей...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться на Дзен.канал

erid: 2W5zFJeQYKA

ВТБ и Почта России запустили приём B2B-платежей через Систему быстрых платежей по всей России. Зачисление средств в личном кабинете компании происходит моментально. По итогам запуска проекта член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук и первый заместитель генерального директора АО «Почта России» Максим Цыпин подписали меморандум на полях ПМЭФ-2025.

Почта России первой среди логистических компаний страны внедрила в сегменте e-commerce возможность безналичных расчётов между юридическими лицами с использованием СБП. Ранее решение успешно прошло тестирование в семнадцати регионах. С декабря 2024 года к сервису подключились более 65 тысяч корпоративных клиентов Почты России из этих регионов.

Новый сервис позволяет юридическим лицам просто и быстро оплачивать товары и услуги от Почты России. Клиенту достаточно войти в личный кабинет, выбрать раздел «Пополнение баланса» и указать сумму перевода. Платёжная ссылка и QR-код для перевода генерируются автоматически, а средства зачисляются на счёт Почты России в ВТБ в режиме онлайн.

«После проведения успешного тестирования сервиса было принято решение о его масштабировании на всю Россию. Обеспечение быстрых расчётов между компаниями – неотъемлемая часть эффективного развития экономики страны. Внедрение B2B-платежей через СБП ускоряет расчёты и повышает оборачиваемость средств, оно удобно для бизнеса, а платёжная инфраструктура надёжно защищена», — отметил Виталий Сергейчук.

«Вместе с ВТБ мы запустили значимый проект по внедрению Системы быстрых платежей для корпоративных клиентов Почты России. Результаты пилотного запуска подтвердили высокую востребованность сервиса среди компаний различных отраслей. Теперь клиентские средства поступают мгновенно, оплата доступна через любое банковское приложение по ссылке или QR-коду. Этот сервис станет надежным инструментом ведения бизнеса для наших корпоративных клиентов», - сказал Максим Цыпин.

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

9 часов назад

Священник перечислил предметы, которых не должно быть в доме

Интересное в Казани

час назад

7 минут до работы и зайцы под окнами: зачем семья из Казани променяла удобный дом на лесную свободу

средства от тараканов эффективные отзывы

Новости Татарстана

день назад

Татарстан закрыл въезд для 1,3 тысячи мигрантов

Интересное в Казани

3 дня назад

Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве: проверенные способы, о которых молчат электрики

монтаж доборов в Уфе

Не у нас

19 часов назад

МГУ создал новый люминесцентный гибрид с широкими возможностями применения

Не у нас

день назад

Священник Осипов рассказал, что переживает душа человека в аду

Не у нас

10 часов назад

Россиянин рассказал о пробках на границе с Абхазией

Не у нас

6 часов назад

Учёные предлагают засадить планету лесом размером больше Северной Америки

Не у нас

20 часов назад

Учёные исследуют потемнение Мирового океана за последние 20 лет
Лонгриды
7 часов назад

Как стресс разрушает здоровье: врач Руслан Масгутов объясняет причины и последствия

Хронический стресс и переутомление — это не про...

Новости Татарстана

4 часа назад

Челнинца приговорили к тюремному сроку за поддержку террористов

Интересное в Казани

час назад

7 минут до работы и зайцы под окнами: зачем семья из Казани променяла удобный дом на лесную свободу

Новости Татарстана

4 часа назад

Инфляция в Татарстане выросла на 0,6% в мае

Новости Татарстана

5 часов назад

Минниханов обсудил развитие связи и интернета в Татарстане
На строительство нового выезда из Казани потрат...
Новости Казани
9 часов назад

На строительство нового выезда из Казани потратят 1,3 миллиарда рублей

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане с начала навигации перевезено более 78 тысяч человек

Не у нас

5 часов назад

Психиатр объяснил значение выражения "поехать кукухой"

Не у нас

5 часов назад

Илон Маск объяснил причину недавнего взрыва Starship
Не выходить из дома — это реально: лучшие служб...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Не выходить из дома — это реально: лучшие службы доставки еды и товаров в Казани