ВТБ и Почта России запустили приём B2B-платежей через СБП по всей России
Фото: пресс-служба ПАО ВТБ
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ВТБ и Почта России запустили приём B2B-платежей через Систему быстрых платежей по всей России. Зачисление средств в личном кабинете компании происходит моментально. По итогам запуска проекта член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук и первый заместитель генерального директора АО «Почта России» Максим Цыпин подписали меморандум на полях ПМЭФ-2025.
Почта России первой среди логистических компаний страны внедрила в сегменте e-commerce возможность безналичных расчётов между юридическими лицами с использованием СБП. Ранее решение успешно прошло тестирование в семнадцати регионах. С декабря 2024 года к сервису подключились более 65 тысяч корпоративных клиентов Почты России из этих регионов.
Новый сервис позволяет юридическим лицам просто и быстро оплачивать товары и услуги от Почты России. Клиенту достаточно войти в личный кабинет, выбрать раздел «Пополнение баланса» и указать сумму перевода. Платёжная ссылка и QR-код для перевода генерируются автоматически, а средства зачисляются на счёт Почты России в ВТБ в режиме онлайн.
«После проведения успешного тестирования сервиса было принято решение о его масштабировании на всю Россию. Обеспечение быстрых расчётов между компаниями – неотъемлемая часть эффективного развития экономики страны. Внедрение B2B-платежей через СБП ускоряет расчёты и повышает оборачиваемость средств, оно удобно для бизнеса, а платёжная инфраструктура надёжно защищена», — отметил Виталий Сергейчук.
«Вместе с ВТБ мы запустили значимый проект по внедрению Системы быстрых платежей для корпоративных клиентов Почты России. Результаты пилотного запуска подтвердили высокую востребованность сервиса среди компаний различных отраслей. Теперь клиентские средства поступают мгновенно, оплата доступна через любое банковское приложение по ссылке или QR-коду. Этот сервис станет надежным инструментом ведения бизнеса для наших корпоративных клиентов», - сказал Максим Цыпин.